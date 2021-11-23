美國總統拜登早前與國家主席習近平舉行視像會議時表示，期待很快可與對方像以往般面對面會談。但會議剛結束，便有美國自由派媒體指美方將會宣布對明年北京冬季奧運會實施外交杯葛，以示對中國人權問題的不滿。即是不會派出外交官員出席奧運開幕、閉幕及相關官方儀式，但不會禁止美國運動員前往參賽。拜登日前被問及有關問題時，表示美方正在考慮中，答得似乎有點不情不願。

英國首相約翰遜近日也開腔談及有關問題，表示會與所謂的「五眼聯盟」，討論是否外交杯葛北京冬奧。向來特立獨行的約翰遜，將杯葛決定推給盟友商討，看來他也是不太情願。事實上，早前一批反華英國政客聯署去信約翰遜，要求英方全面杯葛北京冬奧，約翰遜亦已表明拒絕，強調英國一般不會杯葛體育賽事，但會循其他途徑關注中國的人權問題。據報即使英國決定進行外交杯葛，亦只會改為派出較低級的官員出席冬奧活動，而非完全不派員。

「五眼聯盟」成員除了英國、美國，唯美國是瞻的加拿大和澳洲，另外還有新西蘭，後者向來強調要與中國「又傾又砌」，多次沒有參與其餘4國的圍堵中國行動。可以預見，「五眼聯盟」一致達成杯葛共識的機會不大，結果很可能是各自行動、各說各話、各自各精彩。

美國的另外幾個盟友，歐盟近日雖就立陶宛開設「台灣代表處」一事與北京對抗，但大部分成員國，尤其是德國、法國等「大戶」，都對杯葛北京冬奧興趣缺缺，認為應繼續奉行體育歸體育、政治歸政治、經貿還經貿的外交政策原則，避免像美國般將不同問題「攬炒」。

日本亦表明會從自身角度考慮有關問題，即是未必會跟隨「主子」美國行動。南韓為了聯中制日及防範北韓，亦一直與中國維持良好關係，雖然兩國近期就尿素供應問題起爭議，相信南韓也不會加入外交杯葛行列，現正面對多方面壓力的總統文在寅，或會以種種理由婉拒親身赴會。

中國近日回應有關問題時，強調運動員才是北京冬奧的主角，暗示不會害怕外國外交杯葛。這當然是「阿Q精神」的門面說話，否則中方就毋須力邀俄羅斯總統普京等友好國家元首出席冬奧開幕式。無論最終結果為何，北京冬奧政治化都是避不了。