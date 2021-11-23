英媒日前報道，英國首相約翰遜正考慮向美國總統拜登有樣學樣，試圖外交抵制北京冬奧。英國既被稱作「美國小弟」，當然緊跟山姆大叔的反華路線。問題是，英國有否預視若表明抵制冬奧，將極有可能淪為美國兩面三刀下的犧牲品？

此話怎說？事緣美媒日前引述美國外交官指，華府與盟友討論一起外交抵制北京冬奧，希望藉集體決定，分散被中國針對報復的風險。先不說西方國家巧立名目搞對華施壓，卻玩得好像跳台滑雪一樣，牢牢戴上頭盔，慚不慚愧啊？值得留意的是，美國在亞洲區的小弟日本，對外交抵制擺出從長計議的態度，首相岸田文雄表示日方將從自身的立場考慮如何應對北京冬奧。

再看看與美、英組成三方安全夥伴關係的澳洲又有何表示？澳洲一直有政客以中國侵犯新疆人權來說事，想將外交抵制弄假成真，但迄今仍是未成氣候，連反華最賣力的總理莫里森亦是靜觀其變。至於在華為事件中笨人出手的加拿大，該國雖有民調指多數加拿大人支持抵制北京冬奧，但總理杜魯多日前在拜登首度開腔承認正考慮外交抵制北京冬奧時，正好身在現場，對抵制卻是一派虛與委蛇。美媒甚至形容加拿大與歐洲多國政府面臨着抵制冬奧的壓力。

若最終各國頭盔戴穩地派出低層級代表出席冬奧，英國卻洗濕了頭，那多尷尬啊。不要忘記美國最擅長明修棧道，暗度陳倉，近日中美領導人視像會議，讓反華跟車太貼的澳洲變成了小丑。

針對奧運會的外交抵制，其實有點像結婚擺酒，女家的父母威脅不出席，並以為這是件天大事情。這種要挾無疑不理想，新娘或會為此而流淚，但對男家不會構成沉重打擊，在兄弟姊妹團及眾賓客眼中，更是渾然無覺，不會當甚麼一回事。