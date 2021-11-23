不少親中者抱怨拜登的對華態度兩面三刀，前言不對後語，總是讓人琢磨不透。然而，我體諒老人家，他也有他的難處。

拜登也是無奈的，原因有三方面，第一，他年紀委實老邁，腦筋未必時時靈光，在公眾場合隨問隨答，講了下半句，就未必記得上半句說過甚麼，再加上有時思緒紊亂，詞不達意，經常會被人以為他是在反口。譬如在中美元首視像會議中，老人家親口承諾過不支持台獨，隔兩天在記者面前，卻又似乎說台灣可以獨立。白宮發言人聞訊，忙不迭出來澄清，說總統的意思，其實是台灣人可以獨立地決定自己的前途。

至於第二個原因，拜登也確是一個難纏的傢伙，遠比上一任美國總統特朗普難應付。特朗普是一個渾人，全無外交經驗，一味胡幹，處處惹火頭，他想聯合盟友對付中國，但同時又開罪所有友邦，可謂成事不足，敗事有餘。拜登不同，懂得先團結盟國，再合力抗華，在抗華過程中，他又不斷試探中方底線，態度時寬時緊，正是要製造外交上的模糊策略。所以老人家有時是真傻，有時是假傻，你很容易便給他蒙蔽了。

不過，我相信拜登骨子裏仍是想改善對華關係，但現實上，卻不能全由他一人說了算。近年，美國民間的反華情緒高漲，早前有民調顯示，58%的美國人認為與中國貿易有損國家安全。該調查再問，如果針對人權等問題制裁中國，會使美利堅蒙受經濟損失，你願意接受嗎？答會接受者，竟高達62%。如今不少美國人頭腦發熱，為了對付中國，不惜打出七傷拳，自損損他。因此，拜登即使想與中國和解，也不能沒有顧忌。這正是第三個原因，讓他的對華政策，看來反覆不定。