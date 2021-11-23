咦！咁面善嘅！老朽係講裝修亂棄、房署懶理。最近入伙嘅重建石硤尾白田邨，涉及逾2,000個單位，共有4座大樓，裝修工程進行得如火如荼，惟大廈出現大量「垃圾山」！本報記者直擊發現，幾乎每座新樓每層嘅電梯大堂，都淪為「垃圾山」。

垃圾山好誇張，主要為裝修嘅包裝物料，包括大型電器及傢俬嘅紙皮、發泡膠及電線，整張床褥都有，有啲更堆至近3米高，甚至連逃生門都被阻塞。有居民直斥雜物令小朋友絆倒受傷，更擔心一旦發生火警，恐怕會成為該邨13座奪命火警嘅翻版。有住客甚至將家居垃圾丟喺走廊，引起衞生問題。好明顯，呢啲咪就係「破窗效應」囉！

老朽喺文首話垃圾山咁面善，皆因本報記者喺今年2月農曆新年期間，發現剛入伙嘅將軍澳居屋雍明苑出現「垃圾海」，大片垃圾重重圍住成個屋苑，道路幾乎被垃圾掩沒，從圖片所見，居民想返屋企，睇怕要踏「浪」而過，認真誇張！

其實不論「垃圾山」還是「垃圾海」，問題都係房署向來冇吸取教訓，明知有咁多單位入伙，係唔係一早要安排多啲人手、斗車去收拾廢棄物？待積到成山成海，你叫清潔工人如何一下子去清理？房署更難逃管理不善之責，事前理應向住戶作宣傳教育，並應強調若住戶亂丟垃圾、裝修棄置物亂放喺走廊等地方，署方必果斷執法。

然而房署講多過做，只勸喻會按屋邨管理扣分制和定額罰款通知書執法；之不過又話入伙期間，根據佢哋嘅紀錄，並冇接獲有關投訴！阿哥，咁啲垃圾山即係冇問題？為何住戶向本報反映不滿和擔心發生火警？若真有執法應廣告周知，畀住客知所警惕，引以為戒，否則只係自欺欺人，最終都係失職！