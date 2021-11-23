筆者作為三級議會的過來人（區議會、市政局、立法會），喜見第7屆立法會推行新的選制，基本消除兩分法的抹黑攻擊劣質選舉文化，全部落場候選人都必須盡施渾身解數，憑實力競逐上位，為民服務，揭開了香港二次回歸歷史的新一頁。筆者作為選民的一分子，期望當選的議員在任期內，要像竹子一樣的堅勁，要像驢子一樣為百姓服務，更要學習鄭板橋那樣民生在我心般的為民請命。

筆者當議員的時候，在辦公室懸掛了手書鄭板橋的詠竹詩和梁寒操的《驢德頌》，還在大門中央貼上資深工會前輩郭慶鎏書贈題竹詩作為警惕。3首寓意深遠古體詩使我時刻不忘初心，每遇疑難，每臨逆境，當反覆吟誦以勵心志。「咬定青山不放鬆，立根原在破巖中。千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。」是何等振奮精神！立法會不就是在美霸圍堵中國在港的風眼嗎？議員在錯綜複雜環境和錢權聲色包圍中，是否堅定擁護《憲法》和《基本法》，不怕抹黑、不畏攻擊、不懼威嚇、不受收買、決不貪腐，如竹那樣中空（偕音忠胸）有節堅守高尚情操。

「絕意人憐情耿介，獻身世用志堅強」，是「一生服務為人忙」的驢德，與「衙齋臥聽蕭蕭竹，疑是民間疾苦聲」的「一枝一葉總關情」愛民鄭板橋，都是百姓期望議員言出必行、兌現競選承諾的投射典範要求。不要競選時見人，選完便「關人」或「唔見人」。

新選制下產生的議員，同過往產生的議員不在同一個政治和道德層次。議員自必要以身作則，帶頭做好榜樣，樹立為民服務的好典範，否則便不配愛國者治港的稱號。選議員，難！當議員，更難！要配得上好議員的稱號，更難上加難！參選者努力吧！