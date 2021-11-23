中美領導人上周舉行視像會晤，儘管在台灣等核心問題上仍舊是老調重彈，但隨着雙方從對抗轉為對話，已被外界視為一大積極信號。如此一來，過去一段時間對美國唯命是從、充當反華先鋒不遺餘力的澳洲總理莫里森，便顯得騎虎難下。斯人獨憔悴的他竟然跳出來，宣稱澳方非常期待和中國展開高層溝通，又指只要中方樂意，澳方隨時歡迎。澳洲傳媒不禁形容，莫里森此番表態「出人意料」，惟實際上這可能只是他自己一廂情願。

在美國牽頭的盎格魯撒克遜人情報小圈子「五眼聯盟」內，澳洲可算是最忠實的小弟。由美國前總統特朗普時期開始，袋鼠國便緊隨華府的反華政策，不時在新冠病毒疫源、涉疆、涉港、涉藏及所謂人權問題上，配合山姆大叔煽風點火。結果北京狠狠地打出多張經濟牌還擊，令澳洲售華的牛肉、葡萄酒及龍蝦的銷量插水。與中國這位最大貿易夥伴交惡，澳洲國內商家怨聲載道，惟一眾袋鼠政客不但未有嘗試緩和對華關係，反而更堅定地抱緊美國大腿，繼續充當其廉價打手。

殘酷的現實是，一心把澳洲當作遏華爛頭蟀的美國，多次安撫稱會支持對方，卻是口惠而實不至，在袋鼠國得罪北京後不僅沒有伸出援手，反而趁火打劫，藉中澳交惡搶佔了小弟多種商品在中國的份額。天然氣向來是中澳重點合作項目之一，但上月美國突然與中國簽署迄今規模最大的液化天然氣協議，在未來20年內，每年對華供應400萬噸液化天然氣。除此之外，美國煤炭、木材等在華市場份額均有所增長，而這些產品的市場份額本來都是澳洲的。

儘管屢屢吃虧，不少澳洲政客仍然堅定地當跳樑小丑。就在中美商定要視像會面後不久，澳洲國防部長達頓忽然高調談及台灣問題，說如果美國要協防台灣，該國必然不會缺席；又謂北京對台灣的意圖十分明顯，澳洲與美國等要確保有高度準備和軍事威懾力之類云云。詎料中美領導人視像會晤後風向轉變，「機警」的歐盟旋即推遲與台灣經貿關係升級計劃。眼見形勢有變，澳洲外交部長佩恩只好硬着頭皮「補鑊」，辯稱達頓這番話的目的是為了避免台海地區爆發戰爭，強調澳洲要盡一切努力阻止衝突發生。

除了對華關係搞得一團糟，莫里森政府早前為討好美國加入美英澳同盟「AUKUS」，不惜撕毀與法國簽訂的常規潛艇合同，轉購美英核潛艇，結果令法國政府勃然大怒，外交風波至今仍未平息，而國內民眾亦不滿政府花費巨款買潛艇計劃，對國家財政構成重大壓力。不少澳洲政客和學者警告，現屆政府在中美地緣政治博弈中一面倒向華府，並放棄與東南亞區域內其他主要國家深化合作，做法最後恐怕只會得不償失。在拙劣無能政客領導下，澳洲國運前景堪虞。