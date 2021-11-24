世界視線：揮別人口紅利期　中國慎防日本化

中國人口政策出大事了。國家統計局日前在官網公布最新的「中國統計年鑑2021」，在2021年快要落幕前，2020年內地最新人口數據令人甚感不安，中國出生率僅為千分之8.52，即0.852%，比出生率超低的香港還要低！這個創紀錄的「不願生」數據，亦創了內地43年來新低的數字。坊間一直憂慮中國人口會出現插水式下跌，現在幾可確認中國送走了人口紅利的最後一班車！

國家統計局的數據顯示，曾經喜歡大家庭、四代同堂的中國人，今天已成了一個婦女終身連一個孩子都生不滿的國度，加上中國人口男多女少，性別不平衡令女性少生育現象的影響更大。

其實，今年第3季出台的中國第7次人口普查結果已敲響了中國人口問題的警鐘，當時內地媒體分析後已指，中國有149個城市的人口老化較嚴重，這些城市亦多集中在東北、長三角及成渝城市群，除了東北的城市一直有人口流出現象，上述地區如長三角及成渝城市群都是內地高收入、經濟極活躍的地區，若這些城市都面臨嚴重的人口老化，其他經濟較差的地區也不容樂觀。

細看第7次人口普查數據，擁14億人口的中國正老化，高齡化人口即年滿60歲以上的人口已有2.6億人，佔總人口的18.7%，與2010年相比上升5.44%，10年間，中國便老態畢露，未來經濟的增長點及生產力怎不令人擔憂？

環顧世界，日本是典型的高齡化社會，今年9月的最新統計顯示，該國65歲或以上人口佔總人口的比例已高達29.1%，即每3個日本人中，便有一個是65歲或以上，因此，在日本有大量70、80歲的人仍需要工作。中國若無法提升生育率，極可能變成今天的日本，便就是明天的中國。

從一孩政策、超生被罰，到開放二胎、開放三胎，中國的人口政策近年一直向寬鬆發展，但政策愈寬鬆，民間愈沒有生育欲望。國家統計局的數據顯示，2018年中國人口增加了530萬人，但到2019年已縮減至467萬人，去年即2020年，更萎縮至只增加204萬人，增長趨勢岌岌可危，今年更極可能墮入人口負增長的臨界點，前方，會否就是可怕的人口斷崖式下跌呢？