正論：變種病毒不絕來　通關恐是爆疫時

萬眾期待的中港通關如箭在弦，內地疫情防控專家團昨日完成在港最後一日行程，港府明日將率團到深圳舉行第二次兩地對接會議，加上中央再次送大禮，東京奧運健兒即將訪港，坊間一片喜洋洋。然而奇災巨禍往往在麻痹大意之際降臨，目前變種病毒輸入個案無日無之，外防輸入仍然中門大開；何況社會高度政治化，不滿通關者大不乏人。不怕一萬，最怕萬一，要是當局不提高警惕，修補漏洞，甚至人為作怪，通關之日恐怕就是爆疫之時，勿謂言之不預也！

中港封關接近兩年，兩地民間交流近乎停擺，不僅經濟大大受挫，中港家庭長期分隔異地才是最不人道，中港通關的呼聲由是一浪高於一浪。隨着民怨不斷累積，中央不滿之情溢於言表，港府不得不改弦更張，由最初毫不着緊，防疫馬虎了事，變成近期擺出積極姿態，既收緊40類人士的免檢疫入境安排，又半強制市民使用「安心出行」，甚至即將不再接受食客「填紙仔」進入餐廳；昨日起更收緊抵港檢疫安排，不再接受深喉唾液樣本檢測。如此種種，無非是想符合中央開出的通關條件，加快通關。

林鄭明言，熱切期盼公布有序通關的詳情，下月初有望「小通關」看來不再是「空頭支票」，這固然值得高興；加上中央放行奧運國家隊訪港，勢必掀起市民的運動熱和愛國心，為通關創造和諧氣氛和有利條件。一切都是如此美好，商界和民間翹首以盼，然而福兮禍所伏，目前輸入個案仍然源源不絕，而且絕大部分為防不勝防的變種病毒。

僅昨日便有6宗輸入個案，當中5宗帶有變種病毒株，餘下一宗的患者是幼童，年紀小病毒量不足，驗不出是否帶有變種病毒而已。可以說，新冠病毒早已非原來的新冠病毒，令抗疫之路更舉步維艱。君不見，早前有菲律賓外傭經過21日隔離並多次檢測均無驗出帶有變種病毒，但到了來港第27日、進入僱主家中才確診，足證變種病毒愈來愈難提防，21日檢疫期未必能夠揪出患者。

眾所周知，Delta變種病毒是目前普遍已知傳染力最強的變種病毒，但新冠病毒不斷變種再變種，隨着Delta+、AY.4.2等「子孫」逐漸盛行，愈來愈多專家相信Delta並非「終局之戰」，未來必會出現比Delta更強的變種病毒。這絕非危言聳聽，面對Delta變種病毒大舉來犯，疫苗早已宣告失效，打齊兩針甚至三針一樣中招，證明道高一尺、魔高一丈，新冠病毒變種速度永遠在疫苗研發之上，不管接種多少劑也難言有免疫力；而且新冠病毒傳播途徑極廣，不但可經空氣傳播，甚至能附在物件表面，早前有寄港的淘寶包裹被內地驗出沾有新冠病毒，但包裹早已入境。連內地如此嚴防死守也難免走漏，港府防疫鬆弛無道，從高危地區如英美等地寄往本港的速遞包裹，當局會認真「驗毒」才怪。

更不必說，港府直到今日仍然極度優待國泰航空，經過3名機師進入社區後確診變種病毒一事，仍然拒絕學乖，僅將3名機師「炒魷」了事，甚至速速將隔離了極短時間、與染疫機師住在法蘭克福同一酒店的百多名機組人員提前放「疫監」。美其名曰擔心無貨機機師開工影響本港航空物流，實際上只是不欲增加國泰營運成本。在中門大開之下，一次走漏足以致命，遑論不時有離港短時間後再入境人士確診，連當局都不清楚確診者是否在外國染疫，結果又要勞師動眾圍封所居大廈強檢。

例如日前有從美國返港的23歲男子初步確診變種病毒，因為潛伏期在港居住，故要將大嶼山愉景灣圍封強檢。類似事例不勝枚舉，擾民還屬其次，最擔心是變種病毒有潛伏期，期間未必能檢測出來，強檢即使第一時間沒有找到確診者，也不代表沒有人受感染，一旦病毒悄無聲息流入社區，後果不堪設想。

當然，日防夜防，家賊難防，最怕堡壘從內部被攻破。香港泛政治化嚴重，黃藍不共戴天，中港通關顯然為部分人所不樂見，以政府內部黃絲充斥觀之，一旦有人從中作梗搞破壞，中港通關之日，恐怕就是香港爆疫之時。這絕非陰謀論這麼簡單，本港專家一再指出，通關後本港疫情必會再起，甚至有專家言之鑿鑿指香港會有50萬人染疫，言下之意似是內地會將病毒輸入本港，但其實病毒從香港輸入內地的機會更大。

原因很簡單，本港防疫漏洞百出，高危群組繼續獲得豁免檢疫，外來輸入個案源源不絕，而且手握公權力的黃官黃公僕潛伏在內，要整蠱作怪並不困難。要是中港免檢通關後，變種病毒從香港輸入內地，屆時內地不得不叫停通關，某些人希望的中港隔絕便水到渠成，這對香港經濟以至中港人心的打擊必然巨大。

居安思危，有備無患。本報提出忠告，無非恨鐵不成鋼，希望港府真正「的起心肝」修補所有防疫漏洞，嚴正檢視內部亂象，不要讓苦候近兩年的中港通關最終落空，甚至將禍水引向內地。

言者諄諄，但願聽者不會藐藐！