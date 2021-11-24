功夫茶：倒錢落海硬上弓　何不搞好新界北

時運高，博番鋪！鴻運當頭，把握時機，無可厚非；之但係，當今時勢，完全不確定，一個疫情又殺出個變種病毒，玩殘專家玩殘全世界！此時此刻，若然好高騖遠，唔肯務實，仲要拚死透支未來，分分鐘變負資產，冇得玩吖！

嗱！俗語話盲婆餵奶亂咁塞，分分鐘嗆到個BB回唔到氣，咁就大檸樂！依家亂世桃花逐水流，腳踏實地就少啲愁。之不過，呢個吹水政府就唔係咁諗噃！喺一片社會反對聲音下，仍然要盲擲逾6,000億港元硬推一個雲深不知處嘅「明日大嶼」！追求與捨棄，人各有不同。「是非有處，得其處則無非，失其處則無是」。意思係是非標準都有一定嘅條件，得到合適嘅環境就冇錯，失去呢就分分鐘錯到一裙一褲都係！

各位，「明日大嶼」嘅相關環評工程項目正進行公眾諮詢，聽日先至結束，而15個環保及關注團體見政府一意孤行硬推「明日大嶼」，乃聯合請願批評政府迴避公開完整嘅策略性環評，甚至偷步提交簡介硬闖環評程序，同時未有將填海氣候影響納入考慮，漠視《香港氣候行動藍圖》嘅碳中和目標，令「工程凌駕環境」。

阿哥！高山給我們情懷，藍天給我們夢想，大海給我們遐思！政府使唔使急成咁，火燒城隍廟就話急死鬼啫！依家政府喺可行性研究報告尚未出爐前，就已急不及待開展顧問工作簡介，喂，美孚九華徑無牌燒烤場都可以忍受畀佢非法經營18年喇，點解環評報告未出又偷步急到交叉腳呢？疫情下，大家仲有個大海遐思吓，不亦樂乎！

環保團體指出，政府有必要喺開展法定環評前，先進行全面策略性環評，研究所有可行嘅替代選項，譬如話係唔係只有填海嘅選擇等，以及檢視各項與鄰近工程嘅環境承載力，包括三跑、東涌新市鎮拓展、石鼓洲焚化爐等大型填海工程，否則難以估計對周邊環境累積影響。環團又指政府將簡介分拆三份，非整體衡量會出現偏差，盲推填海毀生態，政府忽然「有作為」，霸王硬上弓，其實係鬼鬼祟祟偷番薯，個樣好難睇！

要解決香港土地及房屋問題，功夫茶大早已指出應聚焦發展新界北，發展落馬洲河套地區，善用其區位優勢，以點帶面促進港深邊境地區；事實係新界北有現成土地，收地即可發展；有別於「明日大嶼」，填海造島等到地老天荒，倒錢落海又如無底深潭！孟子話齋：盈科而後進，放乎四海！冇錯，水要先填滿小河小溝，然後可從容奔向大海！發展新界北可坐言起行，只爭朝夕，話咁快就可起十幾廿個太古城、麗港城、YOHO TOWN 呢類屋苑啦！政府捨正道而弗由，哀哉！