最近在一個網上研討會裏，學院一位同事講述烏克蘭在一帶一路建設裏的情況。這位同事是烏克蘭基輔大學教授Rogach（從該大學借調至珠海學院任教），他的講述有不少重大的訊息。

在國際新聞裏，烏克蘭經歷兩次顏色革命後，政治取向是親美反俄，作為美國反俄的馬前卒。美國扶持親美政權的其中一個目的，是阻止烏克蘭繼續把蘇聯時代的軍事技術轉移至中國。美國扶植該國的極右政治勢力除反俄外，亦排斥中國，表面上看來，烏克蘭很難成為中國一帶一路建設的合作夥伴。可是實際上，烏克蘭不論哪個政府，都熱衷參與一帶一路。2017年就一帶一路合作有烏中行動綱領，2018年更將之細化推動。可惜因政治變化，阻延了執行。但2019年成立兩國的合作委員會，2020年定出合作計劃。近兩年，中國企業在烏克蘭的每年投資協議都在20億美元以上。今年6月兩國更簽了基本建設發展協議，集中建設公路、橋樑及鐵路，初期項目涉資共70億美元。烏克蘭的目的是借基本建設來促使該國成為中歐一帶一路貿易的樞紐，與波蘭競爭。

烏克蘭近年已以中國為最大貿易夥伴。烏克蘭對華出口在2020年達71億美元，數目不大。但年增長率為49%，增長驚人，也相對於該國同期總出口下降。對華出口主要是礦產和農產品，特別是後者。本國生產潛力巨大，出口中國的發展還有很大餘地。正好與俄羅斯一起來替代中國從美國、澳洲的進口。中國在烏的投資更多的集中於兼併當地企業，蘇聯時代建立的企業和工農業積累還有足夠的吸引力。該國的人才資源也十分優勝，正好讓中國吸納。

今年來中歐班列直達烏克蘭的增長很快，特別是由於波蘭與白羅斯的主通道堵塞，烏克蘭可提供另一通道作為替代，同時這也促進中烏貿易與中歐中轉貿易。中國支持的基建將可在近期改善該國的交通運輸，有助於其在一帶一路中擴大作用。

Rogach教授的講述，詳細地闡述了烏克蘭與中國的合作進度。該國反共反俄反中的政治傾向，阻擋不了該國企業與中國的合作。在這樣的發展趨勢下，烏克蘭的政治傾向與格局相信亦會隨之轉變。

烏克蘭與香港互免旅遊簽證，剛剛該國與香港開通直達航線，廣州的中歐班列也直通該國港口Odessa，香港可在中烏合作中起怎樣的作用呢？