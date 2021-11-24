開國領袖毛澤東總結曰：「領導我們事業的核心力量是中國共產黨，指導我們思想的理論基礎是馬克思列寧主義」。

中共領導中國革命、推翻三座大山、建立新中國、改革開放、創新「一國兩制」、走中國特色社會主義道路、實現中華民族的偉大復興，千頭萬緒，歸根到底就是毛主席總結的這兩條。要堅持這兩條不是容易之事，在前進和鬥爭過程中，會有偏差迷失，會犯錯誤。好彩，毛澤東同時又為中共確立了「三大作風」——理論和實際相結合的作風，批評和自我批評的作風，緊密地聯繫群眾的作風。有了這三大作風，中共就成了一個「善於學習的政黨」，一個「善於總結經驗和糾正錯誤的政黨」。

具備這等作風和品質的政黨世上不多，有誰要想戰勝中國共產黨，首先要好好想想自己有沒有和中共相匹敵的能耐和品質。過去，國民黨沒有，日本沒有，現在以美國為首的帝國主義反動派也沒有，他們豢養的五花八門的反共勢力、代理人更沒有，他們想打倒共產黨和新中國皆最終失敗。

1997年香港回歸，中共創新和踐行「一國兩制」也是根據馬克思列寧主義的「國家學說」，從香港的實際出發、理論與實踐相結合，領導國家實現四個現代化的產物。「一國兩制」在香港的實踐過程中，和中共領導的其他事業一樣，不可避免的會走彎路、會犯這樣那樣的過失和錯誤，甚至有走樣變形的危險；然而中共善於學習、善於總結經驗、善於糾偏糾錯，遂能將相當惡劣和危險的形勢一舉扭轉。

然而，香港的反中亂港勢力，和他們背後的美、英西方勢力與歷史上的所有反共力量一樣，他們的能耐和品質與中共實在差之甚遠。他們利用北京的容忍和失誤曾得逞於一時，妄自尊大，不斷挑戰中央底線，結果一鋪清袋！反中亂港勢力的領導能力、思想指導、鬥爭策略、作風品質，皆不入流也，必敗無疑！