台灣日前大鑼大鼓舉行F-16V戰機接裝典禮，蔡英文得意忘形，除了自賣自誇，也不忘吹噓美台「友誼」。

這正是典型的「不知兵而好言兵事」，F-16V戰機性能再優越，也不過是F-16A/B的升級版，充其量只能算是三代半戰機。而大陸主力戰機早就升級至第四代，並已邁向第五代，兩岸戰機無論是數量還是質量，都不可相提並論。何況大陸還擁有各種世界最先進導彈，台灣如何抵擋？有人說台灣向大陸炫耀F-16V戰機，無異於「以卵擊石、蚍蜉撼樹」，一點也不誇張。

據不完全統計，自蔡英文2016年上台以來，台灣向美國採購軍火總價已超過190億美元，相當於5,200多億新台幣。正常軍事預算不夠用，還要特別編列海空戰力提升計劃採購條例，單是為戰機升級就花費數以千億計新台幣。如果台灣財力雄厚，倒也無所謂，他們願意做冤大頭，旁人管不着。可惜事實並非如此，台灣經濟長期低迷，財政捉襟見肘，還要不斷向美國交保護費，你說納稅人冤不冤？

正常人都知道，以台灣那點財政收入，即使全部用來購買美國軍火，也不可能與大陸抗衡。台灣經濟最風光的時候，GDP相當於整個大陸的45%，如今此一比例已降至4.5%，大陸單是一個省份的GDP就超過台灣，台灣拿甚麼進行軍備競賽？蔡英文當局明知以卵擊石，還要窮兵黷武，如果不是頭腦有問題，就必定是鬼迷心竅。

美國也知道台灣財力有限，無法長期進貢，有政客建議每年借給台灣20億美元，台灣也編列相同經費，合起來每年就有40億美元用來購買軍火。也就是說，美國除了賣軍火賺錢，還可以收取利息，果然是絕妙好計！