自佔中開始，香港社會漸分藍黃，至黑暴臻「癲峰」，整個社會非黃即藍，黃絲又往往比藍絲更偏激更暴戾。直到《港區國安法》生效，黃絲的暴力非法行為不得不偃旗息鼓，他們遂「寄情」其他方面發洩，包括娛樂。最近有一名女歌手因為亮相TVB台慶，遭細台觀眾口誅筆伐，最終要開Live「懺悔」。黃絲霸權，又一鐵證。

這位女歌手因為一直有擔演細台一個頗受歡迎的「造星」節目，被黃絲視為同聲同氣的黃人，詎料她最近因為亮相大台且載歌載舞，當堂令黃絲怒不可遏，紛紛指摘她「食兩家茶禮」、「收咗幾錢上垃圾台？」、「冇骨氣」等，甚至發起杯葛行動。有見「群情洶湧」，女歌手不得不出鏡解釋，指「音樂應該冇分國界」、「音樂係應該懂得海納百川」等，惟黃絲並不收貨。

看見此等「風波」，實在覺得既無聊又可笑，但細思卻極哀。回歸前香港是個經濟城市，港人積極向上充滿幹勁，娛樂事業同樣極為蓬勃，以至有「東方荷里活」美譽。殊不知回歸後一反常態，整個城市泛政治化嚴重，佔中及黑暴更令社會撕裂無法修補，黃絲視藍絲為寇讎，就連娛樂都要分藍黃，一個小歌星亮相一個被視為藍色的電視台也成原罪。沉迷政治的城市是沒有前途的，連「搵食」都變成「犯法」一般，動輒得咎，不是悲哀是甚麼？

這就難怪此城移民潮迭起，除了黃絲熱衷投身英美做二等公民，一些有一定資產、過去未想過移民的港人也走夾唔抖。無他，當政治表態成為常態，不如離開更好。香港之所以淪落至此，反中亂港集團長期向港人洗腦固然是主因，港府和中央放任不理同樣難辭其咎。特區已「瘋癲」了廿多年，撥亂反正真是談何容易。