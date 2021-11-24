美國民眾除了擁有言論、集會、宗教、新聞等自由，還有開槍殺人的自由。去年在美國威斯康辛州基諾沙市，以自動步槍擊斃兩名反歧視、反警暴示威者的白人青年里滕豪斯，日前獲陪審團一致裁定5項蓄意殺人等罪名全部不成立，獲准當庭釋放，主因是不能排除他是因為生命受到威脅，才開槍自衞殺人。里滕豪斯聞訊後激動得幾乎暈倒，醒後興奮嚎哭。案中死者的家人同樣哭成淚人，狠批司法不公及要求里滕豪斯償命。

當地的黑人民權分子質疑，若被告是黑人或其他有色人種，法庭及陪審團或有不同判決。反槍械人士亦批評，威州法例容許未成年人士持槍是過於寬鬆，再次要求收緊當地以至全國的槍械管制。支持「白人至上」及持槍權的右翼分子，則將里滕豪斯捧成「國家/民族英雄」，認為今次裁決令正義得以彰顯，並反轟檢控當局是基於輿論壓力和政治考慮而提出起訴。

有人以引發1992年洛杉磯暴動的羅德尼‧金案來比喻本案，擔心會再次撕裂美國社會，引發全國性的反種族歧視、反司法制度騷亂。事實上，今次案件本身也是源自美國近年的連串種族歧視事件，首先是去年5月被白人警員跪頸致死的弗洛伊德案，掀起美國全國，以至全球性的「BLM/黑人性命也重要」運動。但部分遊行示威演變成騷亂暴動，大批暴徒四處破壞、搶掠及襲擊執法人員，部分州份需要出動軍隊協助平亂。

到去年8月，正當示威衝突稍稍平息之際，基諾沙市又有一名黑人男子，被白人警員從背後連開7槍重創至癱瘓，觸發新一波的BLM騷亂。為應付破壞搶掠行為，有當地白人社群組織持槍自衞隊「保衞家園」，繼而發生今次槍殺示威者慘劇。

事件令人想起前年香港黑暴期間的元朗7‧21事件。部分元朗鄉民同樣高舉「保衞家園」口號，身穿白衣組成自衞隊，與黑暴示威者發生衝突。白衣鄉民當時手持的是竹枝、木棒，而非真槍實彈，事件中也無人死亡，但美國的反中亂港政客及其支持的香港攬炒派，卻一口咬定事件為無差別的「恐怖襲擊」，多名涉事鄉民事後被判以暴動等重罪。

筆者無意質疑有關法庭裁決，但卻想知道，如事件發生在美國，將白衣人換成白種人，將黑衣暴徒換成黑人示威者，又會出現怎麼樣的結果呢？