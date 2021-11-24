一輛九巴日前在青沙公路失控翻側，一名男乘客被拋出車外當場死亡。圍繞強制巴士乘客佩戴安全帶的討論此起彼落，但3年前大埔公路巴士翻側、青衣長青公路旅遊巴車禍後，類似劇情也泛起過一陣漣漪，沸沸揚揚走過場後，奪命意外卻繼續發生，令人分不清不幸送命的死者，死因究竟是有人涉「危險駕駛導致他人死亡」，還是政府愛理不理歎慢板。

據報道指，青沙公路意外肇事巴士上層只有車頭座位設有安全帶，身亡乘客所坐位置則欠奉。然而，就算是九巴自2018年開始引入，全車均設有安全帶的巴士，實際情況也不見得有幾多乘客肯主動佩戴。一來宣傳教育嚴重不足，二來巴士乘客容易產生一種錯覺，以為巴士車身龐大，就算被撞也不至於被撞翻，偏偏有人駕駛態度欠佳，高速掟彎、剷上壆，早已奪去多條人命，社會對此仍無動於衷。立法會7月一次會議上，有議員指沒有法例強制巴士乘客必須佩戴安全帶，做法荒謬。其實政府、巴士公司、車長、乘客，對危險性等閒視之，乃集體荒謬。

安全帶能減低車禍中的傷亡程度已是人所共知，林鄭曾說：「只要明確符合公眾利益的事，政府就應該快快做、大膽做」，但現屆政府任期快將屆滿，立法強制巴士乘客佩戴安全帶仍原地踏步。

有巴士工會近日仍在說若有強制佩戴安全帶法例，倘乘客不遵守，車長有何責任？不少車長每日駕駛約3條路線，的確容易混淆，但現時小巴司機也不用對乘客不佩戴安全帶負上法律責任，巴士工會卻去擔心需否確保所有乘客佩戴安全帶才開車，也不知是港產官僚有理無理殺野豬的粗疏形象太深入人心，還是有人轉移視線，懶得正視車長們也需端正駕駛態度了，總之，受害的是市民。