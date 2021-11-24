日前的中美兩國元首視像會議上，國家領導人稱美國總統拜登是老朋友，拜登卻不識抬舉，對此竟然是不置可否。白宮主人是否同意被稱為老朋友不打緊，反正中國的朋友還多着，譬如俄羅斯總統普京和美國前國務卿基辛格，二人就肯定跟中國交情非淺。兩位仁兄在國際上近乎是一言九鼎，他倆也真夠朋友，近日都賣力地為中國做同一件事，就是告訴你，北京不會出兵台灣，最少在未來幾年之內不會。

近一年來，很多國際媒體不安好心，不斷散播謠言，說台海之戰如箭在弦。雖然國家領導人再三強調，實現和平統一的方針從來沒變，但不少西方評論者充耳不聞，仍是天天叨念着同一調調兒。

這種造謠手段固然低劣，但也不是全不奏效，他們說着說着，中國的國際形象便漸次受損，不少愚人信以為真，甚至將北京視為新的納粹政權。在這當兒，第一個走出來替中國澄清的老朋友是普京，他告訴世人，今日中國的經濟總量已經超越美國，位列世界第一，想要統一台灣，根本不必動戈兵，單靠經濟實力便可。普京這番話是間接說明，中國大陸不會用武力解放台島。

繼普京之後，98歲高齡的基辛格亦於日前表示，他預計北京在10年之內，不會武統台灣，只會嘗試削弱對方的重要性。兩位國際政治舞台上的智者所言甚是，筆者也一直強調，現任國家領導人從來不偏向用武力解決問題，西方部分傳媒老是將中南海內，描述得像是滿布嗜血之人，此舉明擺着是在潑髒水。

中國的老朋友們恐怕是看不過去，才一個接一個地出來發話，以正視聽。如今就連基辛格也開腔了，未知一眾抹黑北京的人，會否知所收斂？