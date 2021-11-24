假難民滯港遺禍香港，成為社會治安嘅計時炸彈，至於無日無之嘅打打殺殺，搶劫便利店、偷竊超市等案件，幾乎已經變成「家常便飯」，讀者從本報港聞版已睇到不以為怪！反之，若然冇假難民為患嘅新聞，咁至奇怪！

呢，假難民成為香港治安毒瘤，多年來惟本報一直跟進報道，力陳其遺禍，促政府必要重視並認真處理，長遠係提請中央退出聯合國《禁止酷刑公約》，從源頭解決假難民尾大不掉嘅禍根；而即使未能行動如風，短期內亦應以難民營方式作為短期方案，而非讓假難民自由自在咁「融入社區」，搞到香港社會治安「烏啄啄，任人將」！可惜言者諄諄，聽者藐藐。假難民衍生嘅社會問題愈來愈多！

嗱！都話呢個政府「善財難捨、冤枉甘心」，過去7個財政年度已為滯港嘅聲請假難民燒咗成60億元公帑，本年度更預算用12.7億元處理有關工作；入境處數字顯示，今年1至9月免遣返聲請數字多達2,205宗，較過往3年平均約1,200宗，大增近一倍。假難民呢個社會毒瘤，可謂愈養愈大；佢哋近日更禍延民居。

有承包舊樓單位出租予假難民嘅「二房東」，早前突遭負責替假難民交租嘅組織停發租金。原來社署將津貼免遣返聲請者嘅工作，外判給香港國際社會服務社（ISS），每名合資格成年聲請人每個月可以獲住屋津貼及雜費共1,800元。有承包舊樓單位出租予假難民嘅「二房東」，早前突遭負責替佢哋交租嘅組織停發租金，理由係「二房東」與大業主訂立嘅合約中，指明不可分租，依家二房東被指「違約」分租！老朽只係覺得香港高官做嘢，反正使嘅係公帑，有乜好得過「外判」，一判出去乾手淨腳，好似食環署外判清潔工，是否「蛇王」冇去滅鼠，又係關人個關！豁達到呢！