十多名內地疫情防控專家，在國務院港澳辦和國家衞生健康委員會官員率領下於日前抵港，展開為期4天的考察香港特區政府防疫措施及交流，推進香港防控疫情工作，爭取早日通關。

近日的港版鵲橋深圳河，成為夫妻或父子隔河呼喚以解離愁一幕，在電視新聞播出一刻，賺人同情。可見早日兩地相通，令家庭團聚，回復正常的生活，無論上學、就業、營商、看病、紅白二事等等，已是需要急切解決的頭等民生大事。

為甚麼同是特別行政區的澳門，沒有出現香港這畸形的情況？兩年的防疫抗疫實踐，已充分暴露香港特區政府沒決心貫徹認真的「隔離」防疫措施。

筆者在本欄評論香港的抗疫，開宗明義便指出必須用科學和鐵面無私的態度，嚴謹對付疫情，來不得半點「馬虎」，尤其必須重視細節，魔鬼往往在細節上搗亂，不注意的話，隨時前功盡廢。筆者擔心內地專家團看不到4個防疫細節的漏洞，必須公開揭露。

漏洞一，只有政府的街市必須用「安心出行」出入，但對屋邨領展的街市和兩大超市卻雙重標準，沒一刀切要求，專家團不要被門面工夫蒙了！

漏洞二，「安心出行」對於「三慢」或沒智能手機長者極為不便，又沒智能卡替代應用，未解決通關便先撩起民怨遷怒於中方。對此，特區政府豈可卸責？漏洞三，用「填紙仔」申報的替代辦法，根本沒發揮追蹤源頭作用，為何繼續縱容？

漏洞四，內地專家團抵港日，食環署突擊檢控燒烤場17人和罰款82名食客的執法大行動，掩蓋了假日數以萬計外傭公園遍地開餐高風險傳染危機。總之，請內地專家必須關注沒被看到的真相，立即要求特區政府堵塞防疫漏洞，才不致通關後隨時熔斷。