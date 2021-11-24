近期港府將推動經濟復甦的重心放在兩地通關上，可此事要視乎兩地疫情，既難預測掌握，亦難一步到位，只有見步行步。其實，針對香港經濟發展，更需要港府以高規高效應對的，是正視結構單一，競爭力每況愈下的問題。乘中國崛起帶來的機遇，香港宜全力推動科技創新，協助產業升級轉型，改革經濟，始有翻身之望！

亞洲四小龍中，南韓與台灣的電子製造工業已成為經濟重要支柱，亦在全球供應鏈佔有重要席位。新加坡除了旅遊及金融業外，還建立了石油儲運及專業船舶，以及生物科技等戰略產業，新舊經濟雙線多元發展。可香港呢？依舊的非金融即地產，製造業早被遺棄，反映歷屆港府缺乏遠見、坐食老本、無所作為，讓香港白白浪費光陰，成為「四小龍」中最不長進、最墮落的一員！

長期靠炒股炒樓，僥倖能坐上順風車的，錢搵錢，富者愈富；可基層市民則愈窮愈見鬼，安居無望，年輕人缺乏上流機會，社會矛盾日深。近幾年香港發生的事，港府施政長期失誤責無旁貸，也說明經濟已到了必須改革的臨界點。如何適應國際時局，藉科技創新推動經濟轉型，產業升級，確保可持續發展，已成為當務之急。

「再工業化」是其中一途，所講的並非要搞重工業，而是指利用香港在科技研發、設計和知識產權保障等條件，通過如物聯網、人工智能、新材料及智能生產等創新科技，發展高增值產業，當中製藥、醫療、生物醫學和先進機械都是目標領域，務求讓經濟建立新增長點，為年輕人提供發展台階。

事實上，回顧歷史，全球經濟每次產業革命，都離不開透過科技創新來實現新價值。如今正值中國崛起，中美爭霸。為應付美國打壓，內地正傾盡全力投入資源打好經濟戰，包括完善高端製造業產業鏈，提升自給率，當中資金與技術可謂缺一不可。香港正好可在引入國際技術、人才和資金等方面發揮，爭取在國家戰略上佔一席位，重現上世紀80年代中國經濟改革開放所帶來的黃金發展機會。

此外，全球新經濟興起下，港可乘內地在電子支付和數碼貨幣發展方面領先全球的優勢，以及大灣區發展，全力推動金融科技發展。過去香港金融業單靠做大交易量，「過河濕腳」賺取服務費，可景氣卻極受周期性波動影響。應用科技創新，善用龐大的內地市場，建立處理巨量數據和複雜交易的能力，完善金融業產業鏈，始能保持競爭力。

疫情終會過去，兩地遲早通關，但不等於經濟能再次起飛。香港得認清身處的百年變局，正視經濟結構單調和發展滯後的問題，設法打好眼前這張科創王牌，透過戰略布局精準投放，配合國家經濟朝高附加值、知識密集，以及新市場和新技術推動產業轉型，方有望力挽狂瀾，逃過被邊緣化的厄運！