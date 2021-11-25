功夫茶：吸引力跌跌不休　外資撤港人出走

朝代興亡，煙雨樓台，涕淚喪亂，使歷史驚動。香港，曾經係東方一顆閃亮明珠，太平山下萬家燈火，霓虹招牌，不但吸引無數旅客，更曾溫暖無數南下嘅百姓，佢哋喺呢度創業興家，「香港幾好都有，點捨得走」！然而，一切已隨風飄逝。

呢嗱！日本一個財團最新公布「2021全球城市實力指數」，香港首次跌出全球最具吸引力城市前10名，喺亞太區輸畀東京、新加坡、上海、墨爾本及悉尼。香港吸引力跌跌不休，「四面雲山誰是主，一頭霧水不知宗」，點解香港啲高官成日侃侃而談香港係「智慧城市」，更面不紅話係「創意之都」，用咗十幾廿年打造一個「西九文化區」，又話係全球規模最大嘅文化項目之一，淨係建築費都使咗200多億元，咁都唔夠人揮？依家10名不入，都真係令人跌碎眼鏡，一頭霧水矣！

據悉，「全球城市實力指數」透過包括經濟、適宜居住和環境在內嘅70項指標，對全球48個城市進行排名。該指數首5名排名不變，倫敦第一，緊隨其後係紐約、東京、巴黎和新加坡。嗱！香港作為國際金融中心，排名從去年第9名下滑至第13名，令人失望甚至失落！唔通係揸弗人，有疤痕？又或者庸官長期吹水，自以為好打得，實情係有姿勢、冇實際？好多政策講咗當做咗，言而無信，仲講乜鬼「實力」喎！

總之，衰起上嚟無路可退，一個疫情搞到全世界雞毛鴨血，因疫情導致航班近乎暫停，雖然指數中所有城市嘅國內外旅客人數都出現大幅下降，之但係香港旅客人數下降88%，係所有調查城市中跌得最甘！此外，由於反修例黑暴令社會動盪，民心不安，香港喺經濟自由方面嘅得分也下降，旅遊景點及購物餐飲選擇評比也下調！正一衰開有條路，趁你病，撻你訂囉！

一個城市嘅實力，講來講去，城市競爭就係要搶人才！你講科技創新，唔係話你真係見過Steve Jobs就掂！一個城市嘅實力，必定唔係吹出來而係長期規劃！當然，規劃要講可行及成效，譬如找出方法，因應人口變化帶來嘅各種挑戰如住屋、交通、教育、公共衞生、老人服務等！要創造城市實力，貴在行，而非把「願景」寫在雲上！

寫在雲上嘅願景，通常都不堅牢，彩雲易散也。香港自去年實施《港區國安法》以來，市場一直傳有外資撤出香港，尤其美國公司數目按年下跌近10%，屬2003年以來新低；經濟凋敝、社會撕裂，激發移民上升，除咗資金外流，自不然也有人才流失！港產官僚一老鼠一野豬之不治，仲有乜計令香港變得有實力同人競爭吖！