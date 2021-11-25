正論：為通關強制掃碼　執行須嚴寬有度

中港通關已成本港頭等大事，林鄭政府不得不收緊多項防疫安排，最新一招又是打「安心出行」主意。下月9日起，市民進入全港約1.6萬間食肆、美容院、健身中心及戲院等場所，必須強制掃描「安心出行」，嚴禁再以「填紙仔」代替。問題是，社會高度政治化，此舉必然激起反彈，若政府執法鐵板一塊欠缺彈性，最終又是害苦艱辛經營的商界。

港府前晚突然宣布有關安排，但會否容許某些情況獲得豁免，僅表示仍需與業界溝通。稻苗學會會長黃傑龍坦言，難以估計市民反應，但肯定新安排會影響食肆生意，期望當局放寬營業時間及座位之間距離等限制以彌補損失；他又認為，今次收緊防疫限制是為了通關而非抗疫，當局必須同時落實豁免安排，否則一家人吃飯，若連一、兩歲幼童也要掃描「安心出行」，只會成為國際笑話。

無可否認，中港通關萬眾期待，中港兩地恢復民間交流對商界亦大有裨益，但執法貴乎公平和合理，業界的憂慮不無道理。早前因為港府硬性規定市民進入食環署街市必須掃描「安心出行」，引發極大混亂和民怨，尤以長者不懂應用手機程式，或根本沒有智能手機，激起的爭議最大。輿論大都指向港府不知民間疾苦、玩殘長者。一旦將有關措施擴展至全港所有食肆，上至七老八十、下至手抱嬰兒都一律規定掃碼，的確不近人情。此外，失明人士對此亦大表憂慮，除了下載程式有困難，更難以在食肆或處所尋找並掃描二維碼，建議當局規定食肆增設點字或凸出標示。這些都是合理要求，惟港府至今不置可否，猶如自製民怨炸彈。

再說，目前除了進入政府建築物、公立醫院、學校、食環署街市等必須掃碼，仍有許多地方不受規限，即使下月擴展至食肆等場所，仍未能做到無死角全覆蓋。例如外界早就質疑，進入領展街市和兩大超市不用掃碼，是否私營機構有特權？當執法不公，自然不可能服眾，加上某些港人老愛將政府政策政治化和陰謀論化，要是港府不補漏拾遺，執法不一視同仁，肯定只會添煩添亂。

由此可見，執法必須嚴寬有度，體恤民情，硬性一刀切絕非明智。以漁護署突然急推「即捕即殺」野豬大行動為例，正因為當局不肯研究提高禁餵罰則，並將全港設為禁餵區，寧願懶惰地一概將野豬人道毀滅，才會激起極大民怨，演變成政治風波。強制使用「安心出行」也是一樣，食肆等場所無非打開門做生意，要是因為執行政府政策而與食客起執爭，甚至被當局開罰單，都屬不近人情之舉。疫情之下百業維艱，本港疫情好不容易穩定下來，政府好應該放寬入座安排和人數限制，好讓商界抖一抖氣。現在限制不減反增，若還拒設豁免，必然怨聲四起。

說到底，港府忽然強制市民使用「安心出行」明顯只為通關，花氣力搞門面工夫之餘，更需切實改善環境衞生，尤其香港早就淪為老鼠窩，認真滅鼠總好過忽然擾民。