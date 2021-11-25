世界視線：埃爾多安突厥夢　圖霸中亞挑中俄

第8屆突厥語國家合作委員會早前在土耳其伊斯坦布爾閉幕，委員會改名為突厥國家組織，實現了土耳其總統埃爾多安的地緣政治戰略野心。隨着一個橫貫歐亞的突厥國家聯盟誕生，野心勃勃的土耳其把影響力向東延伸，圖謀以突厥國家盟主身份，填補中亞的戰略及意識形態真空，與中國及俄羅斯分庭抗禮。

突厥國家組織成員國包括土耳其、阿塞拜疆、哈薩克、烏茲別克及吉爾吉斯，土庫曼及匈牙利則是觀察員國。哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯及土庫曼均位於中亞，與阿塞拜疆同為前蘇聯加盟共和國。土耳其一直標榜與以上5國在宗教、語言及文化上淵源極深，並宣稱大家均是突厥人種。近年超級大國競爭激烈，部分戰略要地國家為了平衡影響力自組聯盟，突厥國家組織遂應運而生。

自埃爾多安掌政後，土耳其的外交政策不時隨形勢發展調整，對北約更是陽奉陰違，展現出埃氏狡黠、桀驁不馴及善變本色。當發覺加入歐盟的大門徹底關上後，土耳其便尋找歐盟以外的外交框架，從歷史及文化角度着手，利用泛突厥主義概念，物色盟友及合作夥伴，把目光投向資源豐富及扼守歐亞咽喉的中亞國家。

對中亞國家而言，土耳其的吸引力有兩點，第一是經濟實力相對較好，提供了合作誘因；第二是雙方均為回教國家，與其迫於壓力與東正教異教徒俄羅斯合作，倒不如與土耳其合作，因此一拍即合。而且，阿塞拜疆在去年納卡衝突中，憑藉土耳其軍備支援，擊敗亞美尼亞一雪前恥。衝突結束後，不少地區國家對土國另眼相看，紛紛加強軍事合作及購買無人機。

值得一提的是，哈薩克及吉爾吉斯是以俄羅斯為首的集體安全條約組織成員國，莫斯科對安卡拉的觸角深入腹地深為忌憚。俄方憂慮泛突厥主義及泛伊斯蘭主義蔓延，令多民族雜居的中亞安全形勢更緊張，俄土角力將會升級。在土耳其咄咄逼人的東進運動下，中國新疆自治區（泛突厥主義者所稱的東突厥斯坦）勢首當其衝受影響，沉寂一時的東突恐怖組織會否再次活躍，仍是未知之數，值得中國警惕。