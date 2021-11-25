波羅的海小國立陶宛不斷挑釁中國，為的是甚麼？很簡單，是它們的右派政黨當權後，便以中國作籌碼來向美國與歐盟爭利。

一方面，該國是反共立國。從蘇聯解體中獨立後，朝野大多數的勢力都是反俄反共，中國是共產黨執政，便很易遭右派政黨煽動，把中國與俄羅斯歸於一體來作反對、攻擊，既可滿足社會普遍的反共心理，也用挑戰中國來增強選民支持。

另一方面，去年上台的執政黨派聯盟用攻擊中國來博取美國的資助，已有6億美元，還有後續；也正爭取歐盟的資助。容許台灣在當地的辦事處名為「台灣」，以別於「台北」的稱號，台灣的民進黨必然有金錢的資助。以280萬人口、GDP約400億美元的小國，若有一、二十億美元的額外資助，尤其是在新冠疫情經濟受打擊之際，這樣的短期收益，正符民主政制選舉政治下的政黨短期心態和目標。

立陶宛與中國為敵，是因為它與中國的經濟關係不大，對華貿易還是逆差，即使與中國斷絕往來，損失不大，對政黨政權來說，損失的未來發展，待下次選舉時才考慮。這樣的政權，這樣與中國關係薄弱的小國，也以反共見著，正好是美國的工具，反華和在歐盟內推行分裂。就算一、二十億美元的支出，不過是美國印鈔機器工作的極小部分。即使對華打擊不生效，美國也藉此進一步對俄羅斯施加壓力，也壓迫歐盟跟從。歐盟不願因立陶宛與中國鬧翻，也不願與白羅斯及俄羅斯衝突，但美國借刀殺人，樂於把歐盟分化，把歐盟處於內外困壓之中，便無法在經濟等方面與美國爭霸。

以立陶宛對付中國，美國是本小利大，且付出的成本也可以由台灣的民進黨政權承擔，美國沒有代價。

立陶宛的舉措會在其他國家起示範作用。美國可以此例子，在歐洲和全球策動更多國家作出「一中一台」安排，打擊中國的政策與國際形象。中國可反制立陶宛，但立陶宛屬歐盟成員，反制不能過激，美國資助等便可抵銷中國反制的影響，要該國現執政聯盟悔改不易。中國或需借立陶宛的例子，檢討應對的策略。或許將之孤立，更積極地拉攏烏克蘭，與俄羅斯、白羅斯合作。短期可減少其天然氣、電力的供應，使其在當前疫情反覆和通脹趨高底下感受更大的實質打擊。不通中歐班列，不作貿易與投資，且看歐美怎樣救它。