聲稱「為美國而戰」、身在獄中200多天的黎智英，美國人並沒有忘記他，總部設在美國的「保護記者委員會」，最近將2021年度「伊菲爾新聞自由獎」頒給他，以表彰這位「對中國政府直言不諱的批評者和民主的倡導者」。頒獎者好像生怕黎智英「受獎有愧」，不夠分量，就給「加持」說，他在2019年的香港「反送中」運動時，在華盛頓得到時任美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧、眾議院議長佩洛西的會見，因此激怒了中國。頒獎者的這番話，正好說明黎智英是美國豢養的狗，是香港第一漢奸。

接下來，頒獎者為黎智英鳴不平，忿忿說道，香港實施《港區國安法》後，當局以多項罪名，包括涉嫌商業欺詐、參與非法示威、組織和參與未經批准的遊行，以及涉嫌勾結外國勢力等罪名將黎拘捕。頒獎者還一把鼻涕一把淚地大呼小叫，說黎智英正面臨可能導致終身監禁的牢獄，在獄中苦苦掙扎。

基於此，黎智英對美國那麼忠心，「為美國而戰」那麼努力，功勞不小，得到美國最高層領導人的關懷和重視，吃了那麼多苦，那就一定要頒獎給他，他得到這個獎是「當之無愧」的。不過，美國自然也清楚，不管現在再怎麼對黎智英特別好，也彌補不了當初未能對他及時營救的巨大遺憾，時下只能含淚頒獎「聊表寸心」，順便再榨出點利用價值，鼓舞一下黎智英的餘黨，他們也處境不妙，好幾個高層骨幹也都身在獄中，等待審判，苦苦掙扎，不過頒獎嘛，就沒他們的份兒啦。

和黎智英獄中受獎幾乎同時發生的，是逃亡英國、為躲牢獄之災的李永達夫婦，「消失」幾個月後忽然冒頭了。話說民主黨副主席李永達8月份瞞着「全黨同志」靜雞雞飛往倫敦，一個月後，他老婆、屯門區議會前主席陳樹英也飛往英國會合，又音信全無。最近老婆過生日，在網上「蒲頭」，聲稱一切安好。李永達走得快，不必苦苦掙扎，這比獲甚麼鳥獎要實惠喲。