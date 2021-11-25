新冠肺炎疫情在全球肆虐將近兩年，迄今沒有消退迹象，更不斷變種，許多國家無能為力，紛紛採取消極抗疫，美其名曰「與病毒共存」，實際上就是讓民眾自生自滅。唯獨中國依然堅持「清零」政策，絲毫沒有放鬆抗疫措施。對此，有些西方國家又出現酸葡萄心理，不承認自己抗疫無能，反而批評中國太過嚴厲。

中國抗疫政策真的太過嚴厲？不妨聽聽呼吸病學專家鍾南山怎麼說。他指出，新冠病死率大約是2%，中國有14億人口，就算一半人感染，即意味着可能有1,400萬人病死，而且隨時把醫院擠爆，很多人得不到治療，病死率還會更高。

這就是中國始終不放鬆抗疫措施的真正原因。中國是世界第一人口大國，一旦放鬆抗疫導致像西方那樣爆發大規模感染，後果不堪設想。美國將近5,000萬人感染、逾79萬人死亡，美國政府若無其事，西方傳媒也視為平常。但如果情況倒過來，這些數字出現在中國身上，西方政客和傳媒會怎麼說？他們必定大張撻伐，指摘中國漠視人權，草菅人命。

欲加之罪，何患無詞，同樣事情發生在不同國家，得出不同結論，這就是西方典型的雙重標準。不管中國怎麼做，堅持「清零」也好，「與病毒共存」也罷，西方都可以找到一百個理由批評和抹黑。所以，中國根本不必理會別人說三道四，最重要是做好自己的事情。正如鍾南山所說，如果現在為了保經濟，為了省點核酸檢測的錢，導致將來疫情失控，絕對是因小失大。西方傳媒聲稱中國堅持「清零」，將會在外交和經濟上愈來愈孤立。這分明是睜眼說瞎話，中國正是因為抗疫措施有效，才能迅速恢復經濟正常運轉，反觀西方國家至今依然水深火熱，孰優孰劣，還需要爭辯嗎？