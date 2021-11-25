第三宗國安法案件日前判刑，學生動源前召集人鍾翰林承認各一項分裂國家及洗黑錢罪名，在區域法院被判囚3年7個月。國安法指定法官煞有介事聲稱，鍾積極組織及策劃分裂國家行為，又成立海外分部，以為行國際路線不會違法是「自欺欺人」，強調國安法沒有「灰色地帶」，其行為目的「昭然若揭」。然而，若跟第二宗國安法案件判刑比較，即「第二代美國隊長」馬俊文單人匹馬高喊「光時」口號，遭同一指定法官裁定「煽動他人分裂國家」罪成，卻獲刑5年9個月，輕重顯然有別，令人百思不得其解。

一個是分裂國家及洗黑錢，另一個是煽動他人分裂國家，單看牌面，孰輕孰重難以判斷，惟案情指出，鍾翰林親自營運分裂國家組織並有錢落袋，反觀馬俊文不過叫口號而已，雖涉及20宗案件，但論嚴重性和影響力，鍾翰林明顯有過之而無不及，然則判刑年期卻不成比例，這是否高高舉起、輕輕放下，自有公論。

至於首宗國安法案件罪成被告唐英傑，涉「煽動他人分裂國家罪」及「恐怖活動罪」而獲刑9年，當時本報已指出看似重判實輕縱，他不僅將「光時」橫額插在電單車上，而且高速撞向警員，加上刻意選擇在7‧1犯案又毫無悔意，9年刑期實不足以反映案件嚴重性。果不其然，可能眼見「同道」紛紛獲輕判，唐英傑早前就定罪及判刑提出上訴，法官會否大發慈悲大幅減刑，不妨拭目以待。

事實擺在眼前，國安法落在本港司法體系變得雷大雨小，判刑一個比一個輕，根本不能彰顯維護國家安全的莊嚴和重要，國安重犯黎智英將來若獲輕判，大家也毋須意外。說到底，本港司法向來是反中亂港的保護傘，這一塊不徹底「收歸國有」，香港仍然隱患重重。