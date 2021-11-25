在Delta變種病毒肆虐下，全球多國仍執意放寬各類社交隔離以至旅遊限制，以求經濟加速復甦，工業恢復生產，國民可盡快重過正常生活。結果除了導致疫情在多國迅速反彈，感染及死亡人數紛紛再創新高，被悶瘋了的民眾的報復性、爆炸性消費出行，工商業的加班增產活動，亦引發全球出現燃料短缺危機，國際油價、煤價及天然氣價格急升，多國出現限電停產、油站缺油及惡性通脹問題，反過來影響經濟復甦及民眾生活。

受國內通脹問題困擾而導致民望下滑的美國總統拜登，近日公開呼籲全球各國釋放戰略燃油儲備，希望可壓抑油價升勢。其中美國就率先宣布將釋放國內多達5,000萬桶的戰備油，但油價在短暫回落後，很快又重拾升軌，創下近7年來新高。

釋放儲油計劃成效不彰，主因是多國不願配合，包括美國的盟友。例如英國就只願釋放私人持有的石油儲備，而且屬自願性質。另一石油消費大戶印度，亦只肯象徵式釋出500萬桶戰備油。日本、歐盟、加拿大及澳洲均對該計劃採取觀望態度，未見任何實質行動。

非盟友方面，正被美國圍堵的中國，聲稱有意跟隨美方做法，但實際會否放、何時放及放多少全屬未知之數。國務院總理李克強近日談及內地能源危機時，亦只講煤電供應，隻字不提燃油問題。同樣受到美國針對的主要產油國俄羅斯，早前才拒絕了美方的增加產量要求，現在更不會理會拜登的無力呼籲。

再者，釋放戰備油只是短暫權衡之計，無法根本性解決燃料供求失衡。等於某個家庭月入一萬元，但每月開支高達二萬元，即使銀行有10萬元積蓄可用，最後也捱不過一年。釋放戰備油計劃給予國際燃油市場的訊息，就是美國無法說服產油國大幅增產，但又不願從源頭減少自身的燃油消耗，油價又怎能不破頂上升？

美國人出名生活浪費、耗油量大，拜登口講支持環保減碳，逼迫中印等國減少能源消耗及杜絕燃煤發電，但當燃油荒及通脹在國內出現，他又不願犧牲選票向國民開刀，惟有再次將義務推給盟友，將責任推給中俄。其實若非美國及其盟友近年不斷在中東興風作浪、對伊朗實施出口禁運、對俄國的輸出天然氣計劃諸多阻撓，全球能源危機便不會如斯嚴重，是再一次的自食其果。