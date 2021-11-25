美國前國務卿基辛格日前估計中國大陸未來10年都不會武統台灣。這稱不上甚麼大膽預測，只是一種非常保守的估計。原因無他，北京雖從沒承諾放棄武力攻台，但國家領導人說過：「中國人不打中國人。願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」既然「和平統一」是優先選項，那麼，有甚麼因素可能會搞岔？當然是別有用心的美國人。

美國海軍神盾驅逐艦米利厄斯號日前通過台海，同類行動自拜登政府上台以來，幾乎每月一次。美方不斷玩「以台制華」把戲，企圖推遲兩岸統一的到來，台灣民進黨當局近日甚至玩起將駐外機構改名等挑釁北京的行為，以為「倚美謀獨」可以將生米煮成熟飯，只怕到頭來落鑊的是民進黨自己。

皆因拜登雖曾兩度表示美國會「協防台灣」，惟不但白宮要急忙解畫，恐怕連拜登最終也會自我否定，不要忘記他在美軍撤出阿富汗時曾說：「我從來不認同我們應該為了試圖在阿富汗建立一個民主政府而犧牲美國人性命。」難道為了台灣，美國人就值得死嗎？

美國以往呼風喚雨，如今愈發力不從心。英國首相約翰遜的發言人日前表示，約翰遜不支持杯葛北京冬季奧運會。美國號召盟友的能力正與日俱減，對內則曾爆出參謀長聯席會議主席米利兩度致電解放軍，保證美國不會向中國開戰。沒有美軍撐腰，台獨也惡不出樣。

台灣有民調顯示，僅28%受訪者認為北京遲早會武力攻台，64%的人認為兩岸不太可能爆發戰爭。其實台灣不搞獨立，武統台灣便沒有急切性。美國雖視台灣為第一島鏈不可或缺一環，但它害怕開戰，盟友對其支持也愈來愈存疑，中美力量此長彼消，中國遲早反壓美方，統一大業更不急於一時。