近年香港走上背運，多方面的表現不如往昔，但港人有一樣特質始終未變，依舊靈活善變，很懂得逆境求存。這一年來，專營兩餸飯的店舖，一下子開得滿街滿巷，在這類飯館吃一頓午餐、晚餐，只消25至30元，很能迎合工作繁忙而又講求實際的顧客。

茶餐廳是香港飲食文化的標誌，以往專走廉價、實惠路線，但近年已經變質，現在吃一頓茶餐可不便宜，花二、三十元，就連早餐也吃不了，更遑論是午膳、晚膳。筆者平素走進茶餐廳，平均一人花五、六十元買單，肯定少不了，對於一般小市民而言，負擔是略嫌太重。

香港茶餐廳已由低消費，漸次變成中等消費的場所，顧客付出不少，但經營者的利潤不一定高。翻開本地一家茶餐廳集團的業績報告，連同其他類別的餐館，該公司合共有約200家分店，半年利潤3,300萬元，屈指一算，每家分店每月純利只得兩萬多元，成績並不可喜。該集團畢竟是同業中的翹楚，尚能保持盈利，其他要錄得虧損的茶餐廳，更是多不勝數。

傳統茶餐廳的餐飲價格不低，生意卻仍然難做，原因可能是以往簽訂的租約價格太高。餐飲集團跟業主訂定合約，動輒以5年為起步點，香港店舖的租金，只是在近一、兩年急速回落，大集團被租約綑綁，未必能即時受惠。再加上，本地茶餐廳的裝修愈趨豪華，羊毛出在羊身上，店內的食物價格，自然不會便宜。恰在此時，主銷兩餸飯的餐廳乘時冒起，他們專挑租金便宜的位置開舖，店面只消作簡單裝修，光顧者但求吃飽肚子，快來快去，永遠客如輪轉。算盤剔剔撻撻打下來，這樣一盤生意，在香港確實可以殺出一條血路。