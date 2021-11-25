看到近年香港兒童自殺數字急增，確實叫人心痛！他們才來到這世界沒有多少日子，為何就灰爆趕住結束自己嘅生命？老朽早前亦說，留意到今年開學僅僅兩個月，已出現10宗學童懷疑自殺事件，年齡介乎8至17歲。

兒童死亡個案檢討委員會日前發表報告，剖析了2016年至2018年發生嘅259宗兒童（18歲以下）死亡個案，當中有100宗屬於非自然死亡案件，最大類是死於自殺，有59宗，較對上一個3年（2013至2015年）共28宗，增加逾倍；其次係意外，佔22宗；而在7宗涉襲擊致死亡嘅案件中，有4宗係遭母親殺死。

據悉，兒童自殺原因涉及多方面，學業問題佔最多，其次係家庭關係、精神健康、憂慮未來等。老朽成長嘅60年代，生活肯定比依家艱難，那時候沒有甚麼社會福利，住山區木屋、板間房多的是，父母外出搵食，大嘅照顧細嘅，老朽喺一本60年代嘅舊照片圖冊，見到有十二、三歲少年在街邊賣滷水雞腳、鴨腎，也有女童背上孭一個、手拖一個過馬路！那個年代，並沒有聽過「兒童自殺亡」嘅新聞！做家長的也不懂呻，「鬼叫你窮呀，頂硬上啦」！日做夜做，一身兼數職，也就這樣挺過來！當中，也有唔少把子女培養成材「搵到食」而改變一生！

也許時代不同，當今的兒童，中產階層都怕自己的孩子輸在起跑線，幼兒時期已拚命催谷，以致出現「怪獸家長」！老朽係「自然派」，總覺得應讓孩子們自由發揮，成長過程不要過於催谷，各人天性稟賦不同，順其個性最緊要，真係讀唔成書就學一門技藝，而學校亦應為孩子建立正確嘅人生觀和價值觀！可惜，唔少為人師者對住學習有障礙嘅學生，一開聲就係：你哋唔努力讀書將來就搵唔到食！