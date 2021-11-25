今天是感恩節，本來便沒甚麼好感，總覺得是美霸權虛偽符號。明明這天全美國都食火雞大餐，美國總統卻放生火雞做感恩騷，與美國立國200多年以來，一邊高唱自由民主人權的漂亮口號，一邊沒有停過窮兵黷武，如出一轍，尤其是二戰後美國對外發動的侵略戰爭從未停過。美國前總統特朗普的「美國優先」，就是邊烹火雞邊放生火雞、講一套做一套的最好寫照。

倘若說感恩節對中國人帶來深刻和難忘回憶的話，便是最近全國爆紅的電視劇《跨過鴨綠江》和電影《長津湖》，勾起國人對美國侵略的憤怒。

71年前，統率16國聯合國侵朝軍隊的美國麥克阿瑟將軍，憑着絕對海空獨霸優勢和美英裝甲坦克雄師，在仁川登陸後發動東西兩條進軍路線，把戰火直燒中國邊境鴨綠江，公開囂張地揚言在感恩節前便可取得全勝，美軍回家歡度感恩節。結果在中國人民志願軍支援朝鮮人民軍反擊下，吃了數場戰役決戰敗仗，不得不最終在1953年7月簽署停戰協定。對此，中國人民真是要感恩新中國剛剛誕生，像呱呱墮地的嬰兒，加上歷經長期戰爭摧殘，國力一窮二白，但毛主席等黨國領導人痛下決心，「打得一拳開，免得百拳來」，身先士卒，團結和發動全國軍民抗美援朝，保家衞國，取得偉大的反侵略戰爭的勝利，才有以後幾十年的和平建設，民富國強。

我國今天展開第二個百年的偉大民族復興建設宏圖，必須感恩19萬多中國人民志願軍烈士的偉大犧牲。長津湖的「冰雕連」、在烈火中犧牲的邱少雲、在冰河中搶救遇溺朝鮮百姓犧牲的羅盛教，還有第一個自願報名赴朝作戰、毛澤東最疼愛的大兒子毛岸英，也是犧牲在美軍汽油彈下。沒有19萬烈士的奉獻，便沒有今天的和平幸福！