臉書宣布更名並進軍「元宇宙」，令這個詞彙迅速街知巷聞，風頭蓋過比特幣、區塊鏈。春江水暖鴨先知，只是這元宇宙還處於混沌未開狀態，還沒有到水暖冰消之時，而各路「盤古」大神卻急不可待地跳將出來，紛紛宣稱肩負為人類開闢天地的神聖使命。只不過，他們手上的板斧沒有向着科技研發之路披荊斬棘，而是割向綠油油的韭菜。

內地某上市公司只因在污水處理工程中加入了些許智能控制技術，便打出了開發元宇宙的旗號。又有公司尚有自知之明，乃獨闢蹊徑，宣稱開發「虹宇宙」，等到上海證交所發出關注函後，卻辯稱尚只是實驗階段，主營業務沒有變化。湖南張家界景區，鑼鼓喧天地掛牌成立「元宇宙研究中心」，打響了全國第一槍。這個元宇宙設在當地旅遊管委會，聲稱要探索元宇宙與旅遊產業的融合發展之路。

這些「盤古」們也很有底氣。反正元宇宙現在也沒有個甚麼評判標準，誰也沒見過，縱然我信口雌黃，你又能奈我何？元宇宙走紅才剛幾天，網上有關的培訓課程、教材已鋪天蓋地。從太極陰陽、五行八卦、大千世界，到人工智能、虛擬技術、物聯網、雲計算，雜糅堆砌地各種概念辭藻，雲山霧沼地胡亂拼湊，賺得盆滿缽滿。這種蹭熱度、蹭流量其實不僅是道德問題，更是涉嫌詐騙了。

這一幕場景，多年來層出不窮。比如中國在量子通訊領域取得領先成就，但還遠未到開展實際應用推廣的階段。而市場上量子眼鏡、量子美容甚至量子鞋墊、量子底褲，都迅速成為網紅產品。形形色色的偽科學沉渣泛起，大發其財，卻污名化嚴肅的科學。如今，元宇宙又成為新的受害者。

但這些尚屬於江湖騙子之類的小打小鬧，更嚴峻的問題是，但凡出現一個所謂的風口，便有地方政府、企業一哄而上，興建各種基地、園區、中心，藉機圈地、斂財，動輒幾十億、上百億元人民幣投資，迅速吹大政績泡沫，做大GDP數據；等到泡沫吹破後，剩下一地雞毛。

原江西省政協副主席肖毅日前被開除黨籍，其罪名之一就是：濫用職權引進和支持企業從事虛擬貨幣「挖礦」活動，違規舉債上項目、搞建設。其實，從事類似活動的豈止肖毅一人。打着發展新興產業的旗號，這幾年各種大數據產業園、雲計算試驗區、比特幣產業集群、區塊鏈基地花開遍地，就如同前幾年的光伏產業、新能源汽車、養生谷一樣。而不出意外的話，元宇宙的類似戲碼，很快就會上演。

着眼科技前沿，進行戰略布局，搶佔產業制高點，這在邏輯上沒有錯。這也正是一些昏官、奸商搞大躍進的借口。問題在於，搶佔前沿，也需要起碼的技術與人力基礎。憑空畫大餅、吹牛皮，除了浪費資源、坑害百姓之外，唯一的「好處」，就是讓奸商抽水、官員分肥、染紅頂子。