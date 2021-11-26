產評：美制裁鬧劇玩火　自焚供應禍全球

美國自前任總統特朗普開始，已不停針對中國企業作出各式各樣的制裁打壓，其理由離不開泛化國家安全概念，破壞國際經貿秩序和自由貿易規則。可是如今處於新冠肺炎疫情的後半段，貨幣政策正常化和通脹升溫，正對全球經濟復甦構成挑戰。本以為上周中美元首進行視像會晤，兩強關係緩和，有利大局發展。詎料轉頭拜登政府又再玩制裁中企鬧劇，嚴重威脅全球產業供應鏈。美國如此玩火，最終只怕自焚，更令全球經濟雪上加霜！

周三晚突然傳來美國商務部工業與安全局宣布，將27個實體和個人列入所謂的「軍事最終用戶清單」，其中包括12家中企，理由是這些涉事中企支持中國軍事量子計算應用等。

面對中國崛起，在科技領域發展佔優，後知後覺的美國心亂如麻，一方面設法投入資源催谷半導體等科技發展，另一方面打壓中國，針對中資高科技企業定下所謂「黑名單」，甚而禁止中企在美經營業務，又勒令中企在美退市，總之是千方百計要將中國科技壓下去。這種違反自由貿易的霸道行為，既嚴重損害中企利益，亦充分體現美國苦於追回競爭失地，做事不擇手段，害人害己。

就以近年的晶片荒為例，美國刻意打壓中資科企，令全球晶片供應大受影響，就是抱着寧願拖累全世界攬炒，都要遏制中企發展。詎料疫下經濟停擺加劇供應緊張，致令一眾美企亦火燒身，尤其美國車企因晶片短缺而影響生產進度與產品交付。只是美國政府老是搬出「安全威脅」作藉口，就連美企都敢怒不敢言，只有逆來順受。其他地區企業同樣受供應鏈斷裂拖累，就更加有怨無路訴，可見美國才是威脅全球經濟發展的最大「黑手」。

除了推出「黑名單」作出口技術管制外，早前拜登亦已簽署《安全設備法》，禁止中企的「不安全設備」接入美國通訊網絡，打壓不斷升級。總之就是透過對內「立法」和對外「打壓」，千方百計排除他人，以爭奪未來全球技術的主導地位。中國除了加強科技立法、針對戰略產業和企業作出補助扶持外，最重要是精準投入資源，以盡快實現自主創新，做到科技進步「不求人」！

國際貨幣基金組織（IMF）曾說過，中美爭霸下，兩強科技脫鈎，對全球經濟的衝擊也許是中美貿易戰的10倍，此言非虛。這場沒有硝煙的戰爭，正讓世界技術朝兩個獨立體制的半球化趨勢發展。最終美國沒能阻止中國崛起，卻逼出一個更強勁、更難應付的對手！