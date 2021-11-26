世界視線：疫情寒冬降歐洲　極右思想難遏止

歐洲多國近日示威抗議此起彼落，比利時、奧地利及荷蘭民眾上街宣洩怒火，反對政府再度收緊防疫限制。在新冠疫情捲土重來之際，經濟及社會早已飽受摧殘，歐洲民眾不滿自由一再被限制及剝奪，在聖誕節前終於按捺不住。歐洲的光環在疫情寒冬下轉趨黯淡，民主基礎亦千瘡百孔，陰謀論及極右思想的幽靈正籠罩在歐洲上空。

世界衞生組織早前為歐洲疫情敲響警鐘，警告明年3月前可能新增50萬人死亡，呼籲採取緊急措施。奧地利於周一起全國封城，最少維持10天，最長不超過20天。該國亦禁止未打針人士外出，並強制規定民眾須於明年2月前完成接種新冠疫苗。惟民間反對之聲不絕，他們認為去年封城於事無補，今年重蹈覆轍只是徒勞。最棘手的是，奧地利極右政黨進一步煽風點火，鼓動民眾上街抗議。

社交網影響力無遠弗屆，成為歐洲民眾是否支持抗疫的最重要因素。疫情反覆打亂不少人的工作及學業安排，遙距工作及上課加深他們對電腦依賴，社交網絡平台於封城期間取代見面，成為與親友維繫關係的唯一方法。不過，社交網充斥各種極右陰謀論及偽科學理論，如疫情虛假及疫苗無效等。不實資訊經一傳十、十傳百後快速傳播，危言聳聽的傳聞加深民眾對官方不信任，更質疑封城及疫苗的成效，疫情因此一波未平一波又起，德國部分州份更有反疫苗人士襲擊醫護人員。

在極右分子步步進逼下，歐洲多國政府對民眾失去耐性，改採強硬方法「谷針」及一刀切封城，甚至不惜賠上聖誕消費旺季的暢旺市道。然而民間壓力終有一日反彈，官方最後恐怕搖擺不定，令防疫管制虎頭蛇尾，短暫喘息後又迎來新一輪疫情。

歐洲一體化的長期繁榮和平，令多國在疫情危機前措手不及，奉為圭臬的民主政體一度令封城無法實行。但連日高企的感染率令多國痛定思痛，決心在冬季加強防疫。但多國民眾對官方之前的拙劣表現印象深刻，雙方關係在極右思想及疫情升溫下將更繃緊。在疫苗接種率停滯、醫護辭職出逃下，歐洲能否安然度過黑暗時刻備受關注。