功夫茶：高齡司機續駕照　體格評估應從嚴

馬路如虎口！香港人多車多路窄，路窄仲要彎多，而且多斜路，考驗駕駛者嘅反應和技術；長者司機又是否較易出事？從過去幾年嘅數字亦反映60、70歲以上長者涉及嘅交通意外均大增，難怪有聲音指高齡司機恐變「公路炸彈」！

呢，日本人口老化嚴重，出現「老人飛彈」呢個新詞，形容把加速當煞車，衝進人群造成車禍嘅老人家！香港今年8月大埔廣福道亦發生一宗致命交通意外，涉事63歲嘅的士司機疑衝燈剷上安全島，造成1死9傷，掀起社會討論高齡司機問題。

港人長壽世界第一，人口老化問題加劇，不時發生涉及長者司機嘅交通意外。嗱！申訴專員趙慧賢喺今年6月尾表示，關注運輸署現時雖有建議醫生為70歲或以上駕駛執照申請人，填寫「體格檢驗證明書」時應進行體格檢查嘅範圍，但冇規定醫生喺事前必須為申請人進行任何指明嘅檢驗項目，認為有主動調查必要。佢尋日宣布完成相關調查，並向運輸署提出4項建議。

公署提出嘅4項建議，包括為申領駕駛執照所需嘅體格證明訂明檢驗項目，並就此為醫療專業人員提供指引；為指定年齡嘅商用車輛司機、尤其係重型車輛司機制訂體格檢驗制度及訂明較嚴格要求；加強宣傳及教育以提醒駕駛人士注意個人身心健康和駕駛能力嘅變化；以及探討便利駕駛商用車輛嘅職業司機進行體格檢驗嘅不同途徑。

嗱！美國亦有報告指出，年老並非危駕嘅標誌，高齡司機發生交通意外嘅風險，係與衰老或疾病所帶來嘅體能、視覺或精神變化有關，譬如喺十字路口，通常由於長者司機未能注意交通燈轉換引起，或者與佢哋判斷其他車輛嘅車速和相距空間有困難所致。

公署提出「訂明檢驗項目」，其實合情合理；有醫生亦曾指出，年老長者視力退化，容易出現白內障等眼疾，難以判斷路面情況；至於患有糖尿病者，要靠藥物控制血糖，若血糖過高，視力會變得模糊，血糖低則易暈倒；又如有心臟病患者，若路面突如其來嘅變化，一緊張更可能導致病發甚至昏迷；是以訂明檢查項目以提供專業指引，係對司機本人及其他道路使用者減低危險嘅好方法。

事實上，有的士司機都認同好多意外與司機身體狀況有關，駕駛重型車輛司機嘅體格檢驗制度及評估要從嚴更是無可厚非，應知道車愈大，駕駛者嘅反應和操控要求也要更高，體格評估從嚴好應該；今公署提出嘅4項建議，並非要阻長者駕駛，而係要確保駕駛安全，並補運輸署粗疏不足之處！