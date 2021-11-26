正論：強制掃碼惹反彈　食肆左右做人難

因時制宜乃施政基本，世上幾乎沒有一勞永逸的「必勝」措施，相同政策在不同時代實施，也可有截然不同的效果。港府早前在公營場所強推「安心出行」後，已引發諸多問題，但當局未有釋除民眾疑慮，反而進一步擴大至食肆等，自然惹來民意反彈。可憐飲食界剛剛捱過疫情，現又淪為港府與市民之間的「夾心人」、左右做人難，難怪有食肆批評港府趕盡殺絕，索性關門大吉。

經濟不景，百業維艱。本港疫情肆虐之時，飲食業已首當其衝，種種防疫措施諸如限制堂食人數、限制晚市，已對餐廳食肆的經營造成嚴重傷害，即便是連鎖飲食集團也要苦苦支撐，茶餐廳等小型食肆更是手停口停，不少老字號捱不過疫情紛紛倒閉。現時疫情稍歇，業界當然渴望港府體恤疾苦，能進一步放寬防疫措施，以便增加客流，挽回損失。奈何等到的竟是另一噩耗，在市民對「安心出行」仍抱有懷疑之際，成為相關政策的實際執行者，不遵守規定隨時面臨官方懲處，嚴格執行又恐怕惹來顧客怒火，難免會有老闆心灰意冷。

凡政策必有利害，防疫措施同樣也是一把雙面刃。港府擴大限制的同時，理應考慮實際執行時可能出現的困難。事實上，早在港府要求市民進入政府建築物、食環署街市等場所必須掃碼後，社會上已有聲音批評當局漠視弱勢社群，例如部分流浪者、長者等根本沒有智能手機，也有部分長者對手機應用程式等高科技產品一竅不通，要求年齡尚幼的孩童隨身攜帶價值高昂的智能手機，也容易引發安全問題等。諸如此類的問題尚待解決，當局卻進一步擴大限制，無疑是把問題同步放大，為市民添煩添亂。

當中最令飲食界憂慮的，恐怕是市民的怒火更容易傾注在實際執行者之上。有別於公營機構，對商界而言，顧客等同上帝，誰也不願意得失客人、減少收入。倘若面對顧客堅持不掃碼，餐廳食肆只能拒絕其進入，損失不但由商戶承擔，甚至可能要承受無理的辱罵及責難；特別對於一些有特定客源的食肆而言，例如專做長者早茶生意的酒樓等，更是致命打擊。

港府當初在疫情嚴峻之時，未有強制推行「安心出行」，已是錯失最佳時機。如今本港連續多天不見本地確診，官方未在「外防輸入」上着力，反而在「內防擴散」上落筆，市民自然不理解用意；尤其現時社會高度政治化，反對派更容易見風駛舵、加鹽加醋。除了施政，如何爭取民眾認同、釋除社會疑慮，也是港府責任之一，在措施落實之前，當局理應先做好本分，以免官民互不理解，從而引發衝突。

此次把「安心出行」強推至所有食肆及表列處所，似乎已成定局，但港府不應視之為任務完成，相反，更多工作尚待官員們解決。例如港府執法時能否嚴寬有度，體恤弱勢社群的無奈；能否放寬餐廳座位限制等其他防疫措施，盡量減少商戶損失等，現時仍有待商榷。港府加強措施前必須深思熟慮，否則事後補鑊已經太遲。