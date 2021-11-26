美國的外交政策不停地反覆轉變，不知是內部決策體系出現問題，抑或是朝三暮四，以為這樣可以玩弄其他各國。若是後者，機關算盡的後果是會害了自己。各國尤其是中、俄，豈是傻子，至少眾多例子可作前車之鑑。美國司馬昭之心，路人皆知了。

美國趁德國組成新政府，再度改變立場，制裁俄德合作的北溪2號天然氣管的俄羅斯企業，但不敢制裁德國企業。這樣的舉措，一是繼續施壓力於俄國，表明惡劣態度只有增強，沒有緩和。俄羅斯早已不相信拜登政府會改變仇俄壓俄的美國兩黨的市場。可北溪2號已建成，制裁俄國企業不會改變北溪2號的現實，只是會打擊德俄企業合作在歐洲還未開展的分銷天然氣業務。相信美國是礙於德國的強硬，在阻止北溪2號建設失敗，連指使波蘭企圖破壞也被俄羅斯以武力展示嚇走，美國勢弱已無法抑制德國，只能遷怒俄羅斯。

二是在此時機，相信是向新的德國政府示意，美國有傾向，不敢表態，但不會觸犯德國的利益，以爭取新政府未來與之合作。看來是對俄示強，卻對德示弱。今後以德國為首的歐盟與美國的關係已不可能再如前那樣，美國可主宰一切。

三是美國還抱有狼子野心，歐洲面對高能源價格的打擊，北溪2號建成正可增加俄羅斯天然氣供應，紓解能源危機。可是美國與歐盟，包括德國的右翼與環保政治勢力勾結，在德國國會阻延對北溪2號的認證，使天然氣管道的開通拖延。一方面推高能源價格，另一方面在市場上產生期望改變各方的心理預期，推高德國與歐洲的通脹。時屆寒冬，不單止能源短缺與高價打擊民生，而且新冠疫情失控，以及難民潮再現，會重挫歐洲的經濟，且以增長趨低與政治不穩更沉重地打擊市場的心理預期，製造恐慌。歐元近來的急跌是最直接後果，且這三種危機──能源、難民、軍事衝突的威脅還正在發酵。美國主導的國際輿論也不停地煽風點火，惟恐危機不為人知。

看來，美國又趁歐盟面對困難來落井下石，給予打擊，背後同樣是歐元在國際貨幣交易中對美元的威脅。美國為維護美元霸權，重演近十年前的陰險伎倆。

或許，現在應是中俄與德法合作，聯手抗衡美國。當然不用公開表態，國際政治還是在幕後進行。中俄不用理會歐洲一些議會政客的小丑跳樑，實事實做。