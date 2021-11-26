香港司法領域保護傘的問題，雖然目前還沒有通過改革和人事調整，以及國家意識的思想教育工作得到解決，但《港區國安法》實施後，根據相關要求和「喚醒」了法官中的正義力量，大致上可以通過指定「國安法官」審理案件，彰顯國安法的威力，對有關案犯嚴肅審判處理。

不過，這樣一來，黑暴勢力也就開始了他們針對法官的恐嚇行動。繼前幾日兩名法官收到4封內有肉碎的恐嚇信件後，日前長沙灣派遞局又收到由台灣寄出的可疑信件，信內同樣藏有肉碎，據悉恐嚇信是寄往西九龍法院大樓的。

據報道，有自稱流亡台灣的黑暴參加者、網名為何歡喜的人在網上承認責任。這個自稱何歡喜的人，據稱真名姓葉，曾在台灣高雄的義守大學就讀，多次參加前年的黑暴，曾在網上留言恐嚇要「炸到香港警察體無完膚！蟈安處（國安處）亦冇一幸免」。看來，這個何歡喜正把恐嚇矛頭由香港警察轉向香港法院法官，他看上去趾高氣昂，相當猖狂，但實際上是個懦夫，因為他知道香港和台灣沒有移交疑犯協議，更何況台灣的蔡英文當局根本就是香港反修例暴亂的「外部干預勢力」和煽風點火之人，黑暴之後不知收留和「營救」了多少「何歡喜」之流。然而，潛藏在香港的黑暴分子，肯定比逃竄在外的多得多。

另一方面，香港建制派人士也有收到恐嚇信的，建制派「網紅」、「香港再出發」共同發起人，早在本月初已收到3封疑有「屎漬」的信件。日前他接獲香港警方通知，再有3封可疑信件寄給他，全從台北的郵局寄出。

現在反修例暴亂已平息逾年，暴亂後台、組織者、金主、骨幹、暴亂分子抓獲了不少，但黑暴勢力遠未清除，大部分轉入地下鬥爭。為了顯示自己的存在，為了安全，他們選擇恐嚇信方式，且從台灣寄出。不過這樣幹，就在世人面前再次顯露反修例暴亂深具恐怖主義的兇惡！