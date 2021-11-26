一名男子前年7月14日在沙田非法集結期間向警員擲水樽，日前被區域法院裁定暴動罪成，判囚28個月。一個水樽換來如此刑罰，有人質疑是否太重？一點也不重，這正是「治亂世、用重典」的道理，如果司法機構從一開始便嚴肅處理此類案件，就能起到警醒作用，也就不會有這麼多青少年淪為暴徒。

值得一提的是，法官在判案時指出，表面上2019年的社會事件是因反修例而起，實際上當中隱含政治、經濟及國家之間的角力，加上不負責任的學者、政客、商家及國際勢力推波助瀾，引發一場大風暴，令香港人引以為傲的和平遊行「變成一場不對等的內戰」。其實這些都不是甚麼秘密，人人皆知，但由法官說出來，分量自然不同。

說穿了，這場風暴就是美國等國際勢力在背後策動，法官所指的那些學者和政客不過是聽令而行的政治傀儡。甚麼「違法達義」、「不守法絕不等於不尊重法治」、「暴力有時或可解決問題」、「留案底令人生更精彩」，他們利用這些謬論荼毒青少年，不知害了多少人。君不見，有逃到台灣的黑暴分子接連寄信恐嚇本港法官，證明這些人中毒太深，已無可救藥。他們以為逃到台灣就可逍遙法外，因為有台獨庇護，港府奈何不了他們，但他們有沒有想過，兩岸統一只是時間問題，到時他們又可逃去哪裏？

出來行，遲早要還。不少禍人子弟的學者和政客已受到報應，正在裏面體驗「精彩人生」。有的則流亡海外，惶惶如喪家之犬。最幸運的大概是鼓吹「暴力有時或可解決問題」的梁家傑，至今毫髮無損，繼續做其藍血貴族。但也不要高興得太早，須知報應有早有遲，不是不報，時候未到，時候一到，一切都報。