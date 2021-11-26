繼早前兩名法官收到4封內有肉碎的恐嚇信件後，前日長沙灣派遞局又收到由台灣寄出的可疑信件，信內同樣藏有肉碎。據悉信件是寄往西九龍法院大樓，潛逃台灣的黑暴分子事後在網上囂張承認責任。至於國安法指定法官陳廣池於鍾翰林案判刑後亦自爆受到電話滋擾，一名人士已經被捕，但情況變本加厲，近日出現暴力恐嚇，因而怒斥「人在做，天在看；若要人不知，除非己莫為」。

事態發展下去不可謂不嚴重，過去法官在香港神聖不可侵犯，但經過黑暴一役，暴徒響應梁家傑之流「暴力或能解決問題」，非法暴力行為愈演愈烈，連法官都不能幸免。黑暴期間已有法院遭暴徒縱火破壞，如今更演變成法官受恐嚇，而執法部門因涉案人身在外地而鞭長莫及。要是下次寄的不是肉碎而是炭疽粉等有毒物質，後果不堪設想。

更大的問題還在於，法官受到恐嚇後真的能不受動搖依法判案嗎？從國安法案件判刑一宗比一宗輕，更有國安法法官受恐嚇，當中有沒有因果關係，不由人不深思。律政司及司法機構對恐嚇行為一味譴責，口惠而實不至，對黑暴分子沒有絲毫阻嚇力。現在當局只能被動應對，舉凡寄往法院的可疑信件先截停調查，但要是有漏網之魚，甚至將信寄往法官家中，類似事件仍是防不勝防。

很明顯，這一切都是反中亂港集團長期對年輕人洗腦、外部勢力煽動慫恿惹的禍，但歸根究柢是港府縱容姑息、助紂為虐，對這類暴力思想沒有從苗頭開始遏止，反而任其遍地開花。「戴妖」等始作俑者更可長期霸佔港大教席散播有毒思想而無人過問，直到現在才因2014年佔中案找數，以及涉違國安法而被關押收監。試問暴力毒草已經廣泛生根，要全盤拔起談何容易？