惡有惡報，時辰已到！在《港區國安法》的強力加持下，律政司與司法機構最近忽然瞓醒，加緊檢控及審訊在前年黑暴動亂期間被捕的大批暴徒，幾乎每日都有人被定罪，判刑亦由過往輕判社服令或罰款幾千元，變成動輒判監幾年，實為遲來的公義、遲到的法治。

不過，隨着愈來愈多黑暴案件開審，負責有關案件的法庭及法官收到的滋擾和恐嚇亦不斷增多，恐嚇手法亦由最初的噴油塗鴉、狂打電話及寄恐嚇信，到近日演變成在信中「加料」，包括一些不知名的粉末及肉塊，以加強威嚇性及滋擾程度。法庭在收到「加料」恐嚇信後往往被迫暫停辦公，以供執法人員檢驗調查，影響相關案件的審訊進度，令公義更遲才能得以彰顯。

事後有自稱流亡台灣的香港黑暴人士，在網上展示「肉信」照片並寫上「#承認責任」字句。如他們真的願意承認責任，而不是像某位遭到恐嚇的法官所講的「戴頭盔」，便應自行返港投案，然後在審訊時再「公民抗命」，大罵法官及高呼違反國安法的「時代革命」口號！

對於這些破壞法治、恐嚇法官的可恥可笑行為，對於大量潛逃到台灣及西方國家的黑暴罪犯，特區政府必須追究和嚴懲。問題是，香港與台灣並無逃犯引渡協議，否則當年就不用為了處理陳同佳案，而大搞甚麼《逃犯條例》修訂，繼而掀起翻天覆地的黑暴風波。

話說回來，陳同佳至今都去不到台灣自首，台方解釋是先要雙方政府商談好，才會批出簽證讓陳赴台。當然大家都知道這是推搪藉口，但港府何不打蛇隨棍上，借機重啟《逃犯條例》修訂？除了令港府有權與台灣商討陳同佳案，也可一併名正言順地要求台方引渡一眾黑暴逃犯回港受審，然後再看看台灣當局如何砌詞狡辯。

港府剛於日前宣布，重新啟動之前被反對派拉布拖垮、被網民稱作「網絡廿三條」的《版權條例》修訂工作。在2003年因7‧1遊行而擱置的「正版」《基本法》第廿三條立法，亦預定會在立法會改選後重啟。在國安法與完善選舉制度的雙重保障下，相信有關立法將會迅速、順利地通過。為何《逃犯條例》修訂又沒有計劃重啟呢？難道港府當年宣稱的修例理由，包括堵塞法律漏洞、避免香港淪為逃犯天堂，全部都是假的？