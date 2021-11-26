歐洲多國新冠疫情持續升溫，德國單日新增逾6.6萬人染疫，法國錄得單日新增逾3萬宗個案，意大利、斯洛伐克單日確診宗數亦逾萬。世衞警告若不正視，明年春季歐洲染疫死亡人數或多達70萬。

歐洲疫情再度失控，說明了西方國家「與病毒共存」、迷信「疫苗萬能」究竟是錯還是對。看看中國厲行「清零」策略，迄今只出現有限度的確診個案，答案已一目了然。

諷刺的是，港產官僚早前還在說不排除參考法國設立健康通行證，禁止未完成接種疫苗人士進入某些指定場所。現在法國的確診個案U型反彈，真教包括港官在內，世上所有篤信新冠疫苗、健康通行證能有效抗疫的人，情何以堪？

《英國醫學期刊》早前才發表調查報告指，一間與美國藥廠輝瑞合作的美國科研公司，曾在輝瑞新冠疫苗展開第3期臨床試驗期間，涉嫌數據造假等違規問題。在接連出現有人打了3針照樣染疫的事實面前，有誰敢寫包單世上所有疫苗數據千真萬確，即使手民之誤也絕無可能？

世衞總幹事譚德塞批評，不少民眾接種疫苗後產生「虛假的安全感」，出現防疫大鬆懈，導致歐洲再度淪為疫情震央。「虛假的」又何止安全感呢？

世衞指接種疫苗、佩戴口罩、保持社交距離，是阻止疫情傳播關鍵。但事實勝於雄辯，香港接種率一般，本地個案卻長期清零。香港雖然至今仍有人戴口罩時總喜歡將鼻孔露出，但大多數人是非常重視戴好口罩，更經常以消毒酒精搓手液清潔雙手，搭車、購物、光顧食肆，一聽到有人咳嗽、打噴嚏甚至索鼻水，就算不退避三舍，也會掩口掩鼻自保。醫生斷症也不應先把問題想得太複雜，應從最簡單的方向思考。抗疫看似很複雜，其實很簡單。