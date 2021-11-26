高手出招，要震懾敵人，不一定要結結實實打一頓，只消在有意無意間，手影微微一動，恰在此時，在旁的粗幹樹應聲倒下。對手見狀，既驚愕又狐疑，他弄不清你有否出手、如何出手。你卻不必答理，繼續背手而立，但笑不語，讓對方困在悶葫蘆裏。

近月，美國海軍活躍於南海，一度張牙舞爪，滿以為老子是天下第一，但這支部隊今番可能碰上高人。對方的出招虛虛實實，似有若無，你雖然着了道兒，偏又無法抓着人家的把柄。

大約兩個月前，美軍一艘最頂級的核子潛艇，在南海深處莫名其妙地碰上異物，事件導致十多名船員受傷。這個最先進的海底移動城堡，為甚麼說撞就撞，五角大樓迄今不明所以。筆者曾大膽推測，這一場很可能不是意外，該潛艇恐怕是受到解放軍最先進的電子儀器干擾。此事言猶在耳，近日又傳出消息，解放軍在南海曾施展的神技，還不止於此。

英國《金融時報》日前發文，指解放軍於今年7月，在南海上空試驗高超音速武器。該武器的先進程度，讓美國軍事專家瞠目結舌，他們不明白中國科技，何以能夠突破物理學的極限。

據說解放軍試射的，不是簡單的高超音速導彈，而是一個速度高達音速5倍的飛行器。更可怕者，是該飛行器竟可在途中發射導彈，此舉完全顛覆了物理學的概念，不由得五角大樓不顫抖。

對於美軍來說，南海委實不是好地方，他們在此接二連三遭到挫折，生理、心理俱受損。尤其讓美利堅蒙羞者，是連對方如何出招也不明不白。中南海則依舊諱莫如深，對各方的查詢不置可否。真正的高人就是如此，永遠讓你看不透。