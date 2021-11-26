79歲嘅美國總統拜登上台未滿一年，白宮發言人普薩基證實佢老人家計劃喺2024年競選連任！老朽一直擔心，以拜登身體毛病多多，行步路都唔穩，能否完成4年總統任期頗成疑問。而前白宮醫生傑克遜曾經喺一個電視節目上表示，如果拜登進行認知測試，可能會表現不佳。這不是暗示佢有老人癡呆嗎？

其實拜登健康備受質疑已非甚麼新聞，佢喺空軍一號登機時一步一跪「三連摔」，多次喺公開場合語無倫次，答非所問，講真，點止係「口誤」咁簡單！此外，佢喺公開演講咳嗽、不停清喉嚨；行路步伐僵硬，甚至惹來「中風」嘅傳聞。

老人家一年唔知一年事，貴為美國總統，醫療一流都係咁話！喺民望持續下滑，身體健康又備受質疑下，若然仲想「老驥伏櫪，志在千里」，3年後競選連任，老朽只能認同美國前國務卿基辛格所說的名言：權力是強烈嘅催情劑！問題係拜登恐怕虛不受補，勉強催谷好易出事！

之前老朽指拜登言而無信、不誠無物，退一步想，也許並非佢想咁做，只係「習慣失憶」，譬如冇幾耐前先同中國領導人視像會面數小時，又拍心口承認「一個中國」；然而，轉個頭又大打「台灣牌」！呢，由佢主持嘅首屆民主峰會將於下月以視像形式舉行，華府邀請了約110個國家和地區出席，台灣有份，而中國大陸、俄羅斯等則未獲邀。中國大陸外交部除一貫嘅「堅決反對」外，並警告美方與「台獨」一起玩火，終將引火燒身。有分析指，拜登繼續打台灣牌是為了討好選民，與習近平視像會面亦不等於「親中」。事實上，奧巴馬時代宣稱要重返亞太，拜登繼承呢個衣鉢更加明顯，美國呢個「老朋友」，一腳踢開亦不足惜也。