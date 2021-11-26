特區政府早前發表《2020年香港貧窮情況報告》，數據顯示香港貧窮情況進一步惡化，去年貧窮人口擴至165.3萬人，較前年多了16.2萬人，貧窮率由前年21.4%上升至23.6%，創12年新高。約4個港人一個窮，成為中國實現全面建成小康社會的臉上一點黑痣。恥否？

在2019年世紀黑暴嚴重破壞社會整體治安及營商環境，以及持續近兩年的新冠疫情打擊下，特區政府向18歲或以上香港永久性居民發放一萬元和推出防疫抗疫基金紓困，才令貧窮率下降至7.9%。扣除各種政策介入的紓緩，香港貧窮人口仍有55.4萬，實際是數字遊戲沒解決真貧窮問題。

香港回歸24年來，對解決貧富懸殊問題，其實從未下過苦功，更加沒有決心。對比全國在中共的領導下，經過改革開放解決7億人的絕對貧窮，包括習近平上任後以身作則率領全黨全國五級書記上陣（即中央、省、市、地、縣）、2.5萬工作隊深入扶貧前線攻關、200萬幹部責任制精準扶貧，終於在今年宣布全國消滅絕對貧窮，進入小康社會。反觀超高薪特區官員付出過哪些努力？有關顧低下階層嗎？

其實反思回歸以來行政長官和立法會的產生基礎，多受制於地產霸權和金融寡頭，以及與他們有千絲萬縷關係的反中亂港勢力及其政黨和議員，又豈會有心思縮減貧富差距呢？略舉立法數例便可見政府政策有多傾斜於大財團及富裕階層：為甚麼政府帶頭把原是公務員的非技術工作崗位全面外判化，製造在職貧窮？為甚麼政府堅決拒絕最低工資每年一檢？為甚麼要拖長10年才實現強積金和遣散費及長期服務金完全取消對沖？無他，政府每屆任期只有5年壽命，豈會有長遠打算？當然只貪即食麵。因此，消滅貧窮必須從改革政治結構上下工夫。