隨着互聯網日益普及，神州大地已進入大網絡時代；有人曾譏諷如今的人們一半活在現實，另一半則活在網絡。網絡資訊傳播迅速，大大改變了人們生活模式，一定程度上增進了網民的知識、擴闊了眼界；然而水能載舟，亦能覆舟，網上資訊真假難辨，尤其如今流量等同金錢，有些自媒體為「吸粉」已道德淪喪，無所不用其極。近日，內地一位女網民就控訴，她與外公的婚紗照被人盜用，更包裝成「老夫少妻」故事，在網上廣為流傳。

事實上，該女網民為了完成外婆遺願，彌補外公未與外婆拍攝婚紗照的遺憾，才會與外公拍照留念。這輯婚紗照背後的故事，雖未到孝感動天，但也是滿滿溫情，奈何類似情節在內地並不罕見，這類充滿正能量的故事，即便獲媒體報道，熱度大多一瞬即逝。然而，有自媒體擅自盜取照片，胡亂撰寫情節，再經「新聞報道」的形式包裝，「老夫少妻」一說反而廣泛流傳。幸好該女網民也算是小有名氣的網紅，發文泣訴真相後，迅即惹來各大傳媒關注，廣東警方也連夜採取行動，刑事拘留造謠者。

人言可畏，流言亦可殺人於無形。當流言蜚語遇上大網絡時代，更猶如獅吼功遇上「大聲公」，把謠言的威力無限放大，隨便一句便可令當事人成為內地網絡現時流行說法「社會性死亡」的下一位受害者。假如受害人並非網紅，貼文也吸引不到大眾關注，先別說警方會否主動採取行動，恐怕受害人想從民事途徑討回公道，其維權之路也非常艱辛，所需的時間、金錢，甚至可迫使受害人忍氣吞聲。

時下的自媒體轉載新聞報道的做法並不罕見，當中的加鹽添醋，不過是發表觀點評論，縱然帶動輿論風向，也不會扭曲報道的真實性。惟上述事件中的自媒體卻是看圖作文，本質與造謠生事無異，表面上是三姑六婆道聽途說，實際對當事人傷害極大。尤其當大部分自媒體嚴守原則，個別自媒體卻偏離正道，讀者一時難以分辨，容易信以為真。

有人認為謠言的背後源於供需關係，讀者有需求，才會有自媒體製造「假新聞」。筆者認為謠言好比毒品，同樣荼毒人心，縱然吸毒者本身有錯，也不能因此斷定販毒者無罪；特別是造謠者往往別有用心，有的為追求名利，有的純粹為抹黑、製造恐慌。謠言固然是止於智者，但不代表該些不良的自媒體有存在價值；正如要遏止毒品氾濫，除了教育大眾遠離毒品，同樣要狠狠掃蕩背後製造、販售毒品的毒販。

最令人心寒的是，「老夫少妻」的真相曝光後，網絡上仍有一些網民認定受害者有罪，批評女網民與外公拍攝婚紗照的行為惹人遐想等，筆者當即聯想起總有些人喜歡把「被強姦」歸咎於「女性穿着性感」，看似有邏輯，實則毫無因果關係，甚至是本末倒置。