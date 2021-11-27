正論：非洲變種殺到　通關再添變數

正當全城焦點落在中港即將通關之際，一隻新型變種病毒已悄悄從非洲殺入本港。日前在富豪機場酒店同層傳播的兩名男子均驗出帶有「B.1.1.529」變種病毒株，「源頭」男子正是從南非入境本港。這隻遭英國專家形容為「非常可怕」的新型變種病毒對新冠疫苗更具頑抗性，恐造成全球新一波大爆發。英國、新加坡紛紛宣布禁止非洲多國航班入境，香港作為首個錄得個案的亞洲地區，港府居然如在夢中，昨晚才作出遲來的反應，只收緊非洲多國來港限制，沒有禁絕相關地區航班。不怕一萬，最怕萬一，本報日前預言通關之日就是爆疫之時，恐怕不幸而言中！

港深兩地日前舉行第二次兩地對接會議，獲內地確認香港具備通關條件。林鄭昨日喜孜孜表示，與內地商討通關已達到階段性的成果，「希望籌備時間愈短愈好、通關時間愈快愈好、通關名額愈多愈好」，惟目前仍未知確實通關日期。

然而福兮禍所伏。該隻暫時料命名為「Nu」的變種病毒，被指較肆虐全球的Delta變種病毒更惡劣，早前全球累計僅約10宗，亞洲區只有香港有病例，但南非的確診個案正直線上升，Nu變種病毒已成當地主流。由於該病毒株有32個突變，被指是進化得最多的一種，有機會抵抗新冠疫苗。

正受Delta疫情困擾的英國不敢掉以輕心，即使未有發現確診病例，昨日起仍暫停來自南非、納米比亞、萊索托、博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼和津巴布韋的航班，這6個國家都將被添加到警示名單中；新加坡亦快速反應，隨即宣布所有非新加坡公民或非永久居民，最近有博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、莫桑比克、納米比亞、南非及津巴布韋的旅遊史，將被拒絕入境或在新加坡轉機；意大利則禁止最近14天到過南非、萊索托、博茨瓦納、津巴布韋、莫桑比克、納米比亞等7個國家的人士入境。台灣、日本、德國等地亦紛紛收緊入境安排。

對比全球嚴陣以待，已發現兩宗病例的香港態度好整以暇，令人費解。儘管政府專家顧問許樹昌建議港府跟隨英國做法，禁止非洲航班入境，但言者諄諄，聽者藐藐，食衞局局長陳肇始甚至侃侃自吹外防輸入如何滴水不漏，又重複必須提高疫苗接種率等老調。

人們實在不明白，香港經歷4波疫情大爆發，每一波都是始於外來輸入，每一波都搞得香港雞毛鴨血，為何港府依然沒有吸取教訓，及早作出應變？事實上，香港已出現病例，根本沒有條件讓港府拖拉下去，即使非洲多國被列入A組高風險地區，只限港人入境，隔離及檢疫措施也是最嚴，但連世衞組織都憂慮Nu變種病毒傳染力更廣，港府卻以兩宗個案並無流出隔離酒店以外地方為由而施施然出招，簡直是咄咄怪事。

須知道，奇災巨禍往往在麻痹大意之際降臨。難道真的要到了中港通關，變種病毒隨香港傳入內地才來啟動熔斷機制嗎？那時候才亡羊補牢豈非太遲？

本報早就指出，香港防疫漏洞至今未有修補，外防輸入中門大開，高危的機組人員依然獲得豁免，更一再有「個人身份」特權人士獲批免檢疫入境，加上來自高危地區的印裔、非裔「港人」絡繹不絕，必然會埋下新一波疫情爆發的風險。面對Delta變種病毒大舉來犯，疫苗早已宣告失效，打齊兩針甚至三針一樣中招，證明道高一尺、魔高一丈，新冠病毒變種速度永遠在疫苗研發之上，不管接種多少劑也難言有免疫力，現在又有Nu變種病毒出現，偏偏港府抗疫只有谷針獨沽一味，怎能不令人膽戰心驚？

小心駛得萬年船，船到江心補漏遲。本報早就提出忠告，要是當局不提高警惕，修補漏洞，甚至政府內部有人為作怪，通關之日恐怕就是爆疫之時。隨着新型變種病毒步步進逼，港府一味報喜不報憂，整副精神心思都放在中港通關之上，可怕一幕是否已經迫在眉睫，思之令人惴惴不安。