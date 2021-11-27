世界視線：白人槍手判無罪　左右分裂恐更深

美國威斯康辛州奇諾沙市18歲男子里滕豪斯，去年8月在反警暴示威期間，聲稱出於自衞槍殺兩名白人，上周被裁定兩項殺人罪、一項殺人未遂罪及兩項危害安全罪共5項罪名全部不成立。判決引發了美國政治上新一輪的左右兩極大撕裂：難掩怒火的左派在多地示威，批評裁決令殺人犯可以自衞為由以逃過懲罰；右派則認為里滕豪斯開槍純屬正當自衞，更甚者把他奉為「英雄」。

里滕豪斯獲釋後，多位名不經傳的共和黨國會議員趕緊「抽水」，盛讚他是年輕有為的英雄，要招攬他當實習生、甚至支持他競選國會議員。主持真人騷出身的前總統特朗普，當然不會放過爭取鎂光燈的機會，周二他貼出自己和里滕豪斯攝於佛羅里達州海湖莊園的合照，指對方是自己的粉絲，並稱「對里滕豪斯的相關控罪不當，他不該為此受審，他本來會死」。

連日來左派支持者群起上街宣洩不滿，部分示威更變成騷亂。示威者認為，判決發出一個危險信號，持槍者往後可以毫無顧忌地「自衞」開槍殺人，甚至逃過法律制裁；另有人指控美國司法體系中存在系統性種族歧視，判決往往偏向白人，質疑如果被告是黑人，判決將會不同。總統拜登回應時承認，判決令他感到憤怒，但強調「陪審制度見效」，呼籲民眾和平表達意見。

里滕豪斯案判決出爐後，令支持率已不斷下滑的拜登創造了更艱難的政治環境。一方面共和黨人利用此案，繼續在種族和其他議題上向白宮施壓；另一方面，有極右組織「驕傲男孩」的成員在社交網表示：「左翼不會停止，我們必須繼續政治暴力，直至他們（左翼）的屍體堆積起來。」由此可見，往後勢必有更多人攜帶槍枝參加遊行，子彈橫飛的畫面恐成示威常態。

現時美國左右兩派在槍械管制、政府職能、女性生育權乃至氣候變化等議題上分歧極大，雙方爆發大衝突恐怕只是時間問題。與此同時，威斯康辛州沃基肖市黑人男子布魯克斯日前捲入家庭糾紛傷人案後，駕車逃離期間撞向聖誕巡遊群眾，釀成6死。若果這名黑人被判重罪的話，勢必再次激發左右兩派新一輪對立。