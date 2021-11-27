功夫茶：恐嚇信絡繹不絕　廢政府束手無策

末世之下，必有妖孽。過去一個星期，高等法院及區域法院接連不斷收到懷疑肉碎恐嚇信；尋日10點幾，警方又接獲長沙灣派遞局職員報案，指收到一封懷疑內有肉碎嘅可疑信件，係3日內第2次發現寄往西九龍裁判法院嘅恐嚇信。

呢，除咗法院，之前兩名立法會選舉建制派候選人，亦分別喺本月24及25日收到內藏懷疑肉碎嘅信件，信件來自台灣。警方表示，案件將合併交由有組織罪案及三合會調查科跟進，暫時無人被捕。

呢啲咁嘅恐嚇信，話就話「姿勢多於實際」，之不過，收到信嘅法官、名人難免忐忑不安，要是下次寄來嘅係炭疽粉等有毒物質，唔覺意揩到都大鑊㗎！功夫茶忽有妙想，有經濟能力嘅法官名人，應添置智能機械人負責開信拆包裹！

恐嚇信如雪片咁喺台灣飛來，潛逃台灣嘅黑暴分子事後喺網上囂張承認責任，有個自稱「何歡喜」嘅人，仲喺網上留言恐嚇「要炸到香港警察體無完膚！蟈安處（國安處）亦無一幸免」！講真，呢個「何歡喜」表面狂妄不可一世，實際係魯迅筆下討厭嘅蚊子，連跳蚤也不及，皆因跳蚤來吸血，雖可惡卻不聲不響就是一口，直接爽快！不似蚊子未叮之前，要哼哼發一大篇議論，何其討厭！

「何歡喜」究竟係何方妖孽？消息指佢嘅真名姓范，曾加入「學民思潮」，喺2019年反修例黑暴期間，喺網絡上活躍，「理大圍城」後潛逃台灣，現正於台灣一所大學修讀社會科學系喎。黑暴之後，台灣都唔知收留咗幾多「何歡喜」，佢哋用髒嘴躲在暗處亂放炮，係如假包換嘅懦夫，因睇穿香港和台灣冇逃犯引渡協議！人在台灣，「來捉我吖笨！」警方都冇計。

黑暴囂張狂妄，說到底都係香港處理黑暴案件進退失據，早期唔少黃官判刑太輕甚至有意放生，迨至《港區國安法》後才改弦易轍，遲唔遲啲呀！若然一早「治亂世用重典」，而唔係警察拉人、司法放人，「何歡喜」之流嘅肉信恐嚇早就收檔，又點可能搞到依家牙斬斬，令其達到精神自瀆嘅快感吖！

話時話，逃往台灣嘅「何歡喜」固然多，而律政司檢控無能，潛藏喺香港嘅黑暴「何歡喜」肯定比逃竄往外地嘅更多！呢班黑暴分子，多得港府一直唔嗲唔吊，冇喺佢哋未萌芽時就遏止，甚至任由一班妖人廢噏乜嘢「違法達義」、「暴力有時或可解決問題」，結果年輕人有樣學樣，動輒訴諸暴力！大家都睇到啦，有啲被判囚嘅黑暴年輕人，即使讀過大學依舊「永不言悔」，就知香港教育何其失敗，而放縱暴力必自食惡果！