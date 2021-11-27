現在談5G、6G，代表着電訊技術的進步。但技術進步需要避免製造新的社會差距，5G、6G應同時是社會包容。或許電訊公司不會願意少賺利潤，企業技術發展還需利潤反饋支付。這便應是政府介入用公帑來作二次三次的再分配。在電訊方面，也即是人與人的連接，建設公網免費供社會使用。例如在全港鋪設WiFi的全覆蓋網絡，免費讓人們隨意使用。不收費便可達致技術使用的社會包含性，不會產生由收入不同造成的差距。

當然還有智能電話帶來的使用技術能力的差距，但為甚麼政府不可以招標製造簡單的通訊器，不需太多功能，單只網上通訊，讓深圳華強北路的山寨廠協助生產？使老人、文盲者皆可使用。甚至讓政府按長者津貼一起免費發放，社工教導使用。以圖案為主的Apps，簡單方便，成本低、維修容易。在社會裏追求時尚、技術進步的5G、6G電訊群體以外，容納和建立起可保證使用基本通訊的長者群體，他們便可以與社會的大網絡相通。至少公共服務，特別是公共安全、醫療等服務，不會把他們排除在外，也可開啟他們使用網絡的興趣與需要。

在這一批技術盲，以至文盲長者之外，全面的公共WiFi網絡更有多重作用和經濟、社會與政治文化效果。

免費使用便是對弱勢社群、低收入者的支援，免除他們電訊的支出。免使用費可鼓勵他們多用WiFi通訊聯繫，打破孤立，在網上搜尋索取知識，並可在網上進行不同類別的買賣、交易，使他們不會被排除在網上經濟發展的大潮之外。對政府來說，這是建立一如道路的數碼網絡基建，讓整個社會平等公平使用。也一如道路基建，在這個平台上，政府、企業、社會不同群體可進行各種活動，包括社會文化經濟的創新。在全社會的規模效益底下，政府可引用最新的WiFi技術，使網絡功能提升至可與5G等連接，加以利用這個網絡平台的作用的深度、廣度與效率。政府更可借助這個平台進行各種改革創新活動，覆蓋社會各個階層，直接聯繫到個人。公共免費的社會WiFi網絡平台的作用，遠勝於政府為鼓勵創新撥出的巨額公帑。低成本高效，且有無窮新發展的潛力，也可衝擊經濟上的種種壟斷。

這個建議提了一、二十年，可惜政府不願，理由只是要維護電訊公司的利潤。這樣的政府，究竟是誰的政府？